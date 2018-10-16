Президент Ильхам Алиев наградил ряд сотрудников Мингячевирского государственного драматического театра

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении ряда сотрудников Мингячевирского государственного драматического театра Почетным дипломом Президента.

Почетным дипломом Президента награждаются: Алиев Тебриз Насиб оглу, Иманов Назим Музаффар оглу, Мусаев Акиф Фархад оглу, Султанова Рена Полад гызы, Юзбашиева Гюльшан Захид гызы.

Глава государства также подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" группы лиц за заслуги в развитии театрального искусства в стране.

Медалью "Терегги" награждаются: Алиева Афет Мамед гызы, Гашимов Рафаэль Зейнал оглу, Ибрагимли Габиль Махмуд оглу, Имамвердиев Юсиф Имамверди оглу, Гулиев Айдын Балоглан оглу.

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