Подразделения ПВО Азербайджана выполнили боевые стрельбы из ЗРК «ОСА» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, в различных учебных центрах проведены тактические учения подразделений противовоздушной обороны (ПВО) азербайджанской армии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду.

В ходе учений подразделения ПВО выполнили боевые стрельбы из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «ОСА».

(Текст: Кямаля Сеидова)

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