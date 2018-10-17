Подразделения ПВО Азербайджана выполнили боевые стрельбы из ЗРК «ОСА» (ФОТО/ВИДЕО)

17 октября 2018 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, в различных учебных центрах проведены тактические учения подразделений противовоздушной обороны (ПВО) азербайджанской армии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду.

В ходе учений подразделения ПВО выполнили боевые стрельбы из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «ОСА».

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мониторинг ОБСЕ завершился без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 16 октября 12:27
Азербайджан и Чехия обсудят перспективы развития военного сотрудничества
Политика 16 октября 11:45
На государственной границе Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 15 октября 10:21
Аккредитованные в Азербайджане военные атташе зарубежных стран посетили воинскую часть (ФОТО)
Политика 13 октября 16:35
Подразделения ВС Армении 24 раза нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 13 октября 09:36
Министры обороны стран-участниц СНГ обсудили в Ташкенте военное сотрудничество
Политика 12 октября 20:02
Лента новостей
Калийное предприятие в Туркменистане объявило тендер
Тендеры 14:24
Посол: Дания и Азербайджан могут сотрудничать в области энергоэффективности (Эксклюзив)
Энергетика 14:23
Эльмар Мамедъяров: Устойчивое развитие Армении невозможно без построения добрососедских отношений
Нагорно-карабахский конфликт 14:14
В 76 точках пяти проспектов Баку будут установлены дождевые решетки
Общество 14:03
Очередная кампания от Unibank для пенсионеров: комиссии по кредитам стали 0%
Бизнес 13:53
Bank of America с 2010 г сократил 30% персонала из-за развития технологий
США 13:44
Азербайджанская компания обновляет линейку автомобильных трекеров
ИКТ 13:42
Международный банк Азербайджана представил новый имиджевый ролик
Бизнес 13:39
В Казахстане нацвалюта укрепилась еще на 4 тенге
Экономика 13:37