Отчет ВЭФ говорит о том, что политика развития в Азербайджане не имеет альтернативы - эксперт

БАКУ /Trend/ - Реализуемые в Азербайджане социально-экономические реформы укрепляют экономику страны, повышают благосостояние граждан. В этой связи неслучайно, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан сегодня привлекает внимание как сила в регионе.

Об этом в среду сказал главный редактор газеты Səs, эксперт Бахруз Гулиев.

По его словам, все достигнутые успехи отражаются как на жизни страны, так и в международных отчетах.

«К примеру, накануне был представлен отчет Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности. В отчете, который был подготовлен на основе абсолютно новой методологии, на первых местах стояли достижения и успехи Азербайджана», - сказал эксперт.

Эксперт отметил, что реализованные по инициативе и при участии Азербайджана транснациональные проекты также повышают авторитет страны в мире, увеличивают ее значимость и усиливают позицию.

«Непосредственно по инициативе Азербайджана уже реализованы TAP, TANAP, "Южный газовый коридор", соединяющие бассейны Каспийского, Черного и Средиземного морей, посредством транспортных коридоров Север-Юг, Восток-Запад, а также железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, являющейся важным проектом на евразийском геостратегическом пространстве, сформировался надежный транспортный коридор для непрерывных транспортных связей между Западом и Востоком», - сказал эксперт.

Гулиев добавил, что в конечном итоге Азербайджан в настоящее время стал как для Востока, так и для Запада привлекательной и значимой страной.

«Именно благодаря всему этому Азербайджан занимает место среди ускоренно и динамично развивающихся государств", - сказал эксперт.

По его словам, отчет Всемирного экономического форума демонстрирует, что проводимая в Азербайджане политика развития не имеет альтернативы.

«В то же время нахождение Азербайджана в одном ряду с такими странами, как Турция, Сербия, Южная Африка, Хорватия, говорит о динамичном развитии и прогрессе страны», - добавил Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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