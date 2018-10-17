Отчет ВЭФ демонстрирует интерес мировой политической и экономической элиты к Азербайджану - депутат

17 октября 2018 20:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отчет Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности не только продемонстрировал успехи и достижения Азербайджана, но и интерес мировой политической и экономической элиты к стране. При анализе отчета наглядно видно, что Азербайджан стал для стран мира образцом динамизма и устойчивости.

Об этом в среду сказала Trend председатель Низаминской районной организации партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Садагат Велиева.

По ее словам, в отчете ясно отмечено, что Азербайджан значительно улучшил свои позиции по таким индикаторам, как образование, динамика бизнеса.

"Важным аспектом, который стоит особо отметить, является то, что в отчете о глобальной конкурентоспособности Азербайджан подчеркивается как страна с высоким уровнем социального равенства в мире. Именно этот аспект демонстрирует, насколько продвинулась наша страна в процессе строительства социального государства», - отметила депутат.

Велиева добавила, что Азербайджан по уровню энергообеспечения населения набрал 100-процентный балл и поднялся на первое место.

"Это отнюдь неслучайно. Потому что под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане были достигнуты серьезные успехи в сфере социальной инфраструктуры. Только за последние 15 лет в Азербайджане построено более 440 мостов, более 3100 школ, 642 медучреждения, 43 олимпийских спортивных комплекса, 265 тысяч вынужденных переселенцев были обеспечены новыми домами, квартирами, построено 30 электростанций, газификация в регионах достигает 95 процентов, обеспечение населения бесперебойной питьевой водой достигло 70 процентов, построены четыре водохранилища – Тахтакерпю, Шамкирчай, Гейтепе, Товузчай», - отметила Велиева.

По ее словам, все это однозначно служит спокойной жизни азербайджанского народа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Позиция Азербайджана в новом отчете ВЭФ вызывает оптимизм – эксперт
Бизнес 14:35
Ветеранов войны в Азербайджане намного больше, чем в других странах - депутат
Общество 16 октября 14:10
В Азербайджане могут быть введены единые правила похорон
Общество 15 октября 18:02
Выдача религиозным общинам Азербайджана автомобилей - показательный случай - Сиявуш Новрузов
Общество 15 октября 13:50
В Азербайджане образование в начальной школе должно быть на родном языке - депутат
Общество 12 октября 19:07
Средства супруги экс-председателя Межбанка Азербайджана должны быть возвращены в страну - депутат
Политика 12 октября 18:21
Лента новостей
Завтра начнется восстановление просевшей дороги в центре Баку - госагентство
Общество 20:50
Генсек ООН немедленно начнет консультации для поиска замены де Мистуре
В мире 20:48
Необходимо переселить людей, проживающих в Баку в зонах оползней - НАНА
Общество 20:42
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон о борьбе с легализацией денежных средств и финансированием терроризма
Политика 20:42
Премьер Британии считает достижимой договоренность о Brexit
Европа 20:38
Присоединение Туркменистана к БТК ещё более укрепит отношения с Азербайджаном - Гаджибала Абуталыбов
Политика 20:27
Дания приветствует сотрудничество с Азербайджаном в портовой индустрии - посол (Эксклюзив)
Бизнес 20:20
США могут частично снять санкции с Турции в связи с освобождением пастора
Турция 20:10
Укрепление взаимоотношений с Азербайджаном - ключевое направление внешней политики Туркменистана - посол (ФОТО)
Политика 20:04