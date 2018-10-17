Президент Ильхам Алиев повысил должностные оклады действительных членов и членов-корреспондентов НАНА

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о повышении ежемесячных должностных окладов действительных членов и членов-корреспондентов Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно распоряжению, с первого ноября 2018 года ежемесячные должностные оклады действительных членов Национальной академии наук Азербайджана будут установлены в размере 2000 манатов, а ежемесячные должностные оклады членов-корреспондентов - в размере 1200 манатов.

Отменяется вторая часть распоряжения Президента Азербайджана от первого июля 2002 года "О повышении заработных плат работников Национальной академии наук Азербайджана".

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.