Присоединение Туркменистана к БТК ещё более укрепит отношения с Азербайджаном - Гаджибала Абуталыбов

17 октября 2018 20:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Присоединение Туркменистана к запущенному в 2018 железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс даст толчок ещё большему развитию торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

Об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Гаджибала Абуталыбов в среду на торжественном приёме в честь 27-й годовщины независимости Туркменистана, организованном посольством страны в Баку.

Он поздравил туркменскую сторону со знаменательной датой, отметив, что народы двух стран имеют общие корни и историю.

Абуталыбов также напомнил, что он сам родился в Красноводске (нынешний Туркменбаши) в Туркменистане.

Вице-премьер особо подчеркнул, что большое значение взаимоотношениям между двумя странами придавал общенациональный лидер Гейдар Алиев, неоднократно посещавший Туркменистан с официальными визитами.

По словам Абуталыбова, политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева также направлена на укрепление связей с Туркменистаном, в результате чего стала возможна реализация крупных проектов, таких как присоединение в перспективе Туркменистана к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, а также реализация проекта Транскаспийского трубопровода.

В заключение вице-премьер ещё раз отметил, что узы братства Азербайджана и Туркменистана являются нерушимыми.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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