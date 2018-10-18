Азербайджанская делегация участвует в "Международной выставке будущих сил - 2018" в Чехии (ФОТО)

18 октября 2018 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Чешскую Республику делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым принимает участие в «Международной выставке будущих сил 2018», проводимой при поддержке министерств обороны, внутренних дел, иностранных дел, Генерального штаба Вооруженных сил Чехии, штаба НАТО, Европейского оборонного агентства и ряда других национальных и международных организаций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в четверг.

Это мероприятие является весьма авторитетной платформой, признанной на международном уровне, и проводится с целью представления и поощрения национальных и глобальных целей безопасности, а также проведения обмена информацией в области обороны и безопасности.

В выставке принимают участие около 1200 компаний из 60 стран.

Азербайджанская делегация, ознакомившись с продукцией компаний оборонной промышленности зарубежных стран, участвующих в данной выставке, была всесторонне проинформирована об их предназначении.

В рамках визита министр обороны Азербайджана генерал-полковник Гасанов провел двусторонние встречи с руководителями ряда предприятий оборонной промышленности.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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