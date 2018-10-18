Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Сената Италии

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в четверг встретился с делегацией во главе председателем Сената Италии Марией Элизабеттой Альберти-Казелатти, говорится в четверг в сообщении МИД.

Стороны высоко оценили нынешний уровень отношений и отметили, что проведение встреч имеет важное значение для расширения двусторонних отношений. В этой связи стороны высоко оценивают деятельность парламентов в дальнейшем развитии дружественных связей между Азербайджаном и Италией. Также стороны выразили удовлетворение результатами последнего визита Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Италию.

Министр отметил, что Италия является стратегическим партнером Азербайджана. Мамедъяров рассказал о реформах и диверсификации экономики страны и добавил, что существуют привлекательные возможности для более активного участия итальянских компаний в ненефтяном секторе.

Министр также отметил значимость "Южного газового коридора" и проектов TANAP и TAP, являющихся его составной частью. Министр выразил уверенность, что реализация этих проектов внесет вклад в еще большее развитие экономических связей.

Стороны подчеркнули значимость проведения очередного заседания азербайджано-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Также были положительно оценены проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в Италии.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по сферам науки, образования, культуры и другим представляющим взаимный интерес вопросам.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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