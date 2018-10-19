Сиявуш Новрузов: Наряду с политическими, между Азербайджаном и Китаем расширяются и экономические связи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Наряду с политическими отношениями, между Азербайджаном и Китаем расширяются и экономические связи. Об этом заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, глава рабочей группы по азербайджано-китайским межпарламентским связям Сиявуш Новрузов сказал на встрече рабочих групп по межпарламентским связям Азербайджана и Китая.

Отметив высокий уровень отношений между двумя странами, Новрузов подчеркнул развитие связей по нарастающей, подчеркнул важную роль в этом взаимных официальных визитов, подписанных двусторонних документов.

Глава межпарламентской группы дружбы Китай-Азербайджан Ван Сьянкуй отметил, что Китай придает большое значение связям с Азербайджаном, дружественные отношения между двумя странами находятся на высоком уровне, и выразил удовлетворение развитием парламентских связей.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что делегация ПЕА с 18 октября находится с визитом в КНР.

В составе делегации, руководимой Сиявушем Новрузовым, председатели и зампреды парламентских комитетов Эльдар Ибрагимов, Ахлиман Амирасланов, Агалар Велиев, депутат Гусейнбала Мираламов и другие депутаты.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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