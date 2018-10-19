Президенты Азербайджана и Турции принимают участие в церемонии открытия НПЗ Star

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Измир в пятницу проходит церемония открытия нефтеперерабатывающего завода Star.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в церемонии.
Вначале президенты Азербайджана и Турции осмотрели территорию завода с террасы.
Главы государств были проинформированы о работе, проделанной на нефтеперерабатывающем заводе Star.
Затем была сделана фотография на память.
На церемонии открытия нефтеперерабатывающего завода Star сначала был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий об исторической значимости предприятия.
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