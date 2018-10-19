Президенты Азербайджана и Турции принимают участие в церемонии открытия НПЗ Star

19 октября 2018 16:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Измир в пятницу проходит церемония открытия нефтеперерабатывающего завода Star.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в церемонии.

Вначале президенты Азербайджана и Турции осмотрели территорию завода с террасы.

Главы государств были проинформированы о работе, проделанной на нефтеперерабатывающем заводе Star.

Затем была сделана фотография на память.

На церемонии открытия нефтеперерабатывающего завода Star сначала был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий об исторической значимости предприятия.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию (ФОТО)
Политика 14:27
Президент Ильхам Алиев расширил полномочия министерства экономики
Политика 18 октября 20:08
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Италией успешно как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций (ФОТО)
Политика 18 октября 10:45
Президент Ильхам Алиев: В последние годы связи между Азербайджаном и Туркменистаном поднялись на новый уровень
Политика 18 октября 10:18
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон о борьбе с легализацией денежных средств и финансированием терроризма
Политика 17 октября 20:42
Президент Ильхам Алиев отозвал почетного консула Азербайджана в Австралии
Политика 17 октября 18:41
Лента новостей
Азербайджан планирует приступить к производству парниковых бананов (Эксклюзив)
Бизнес 17:10
Азербайджан увеличит производство первосортной пшеницы (Эксклюзив)
Бизнес 16:53
SOCAR-AQS начала бурение новой скважины на азербайджанском месторождении
Энергетика 16:49
Пресечена попытка вывоза из Азербайджана свыше $25 тыс.
Происшествия 16:48
В Баку выявлены еще две зоны, где возможны оползни - сейсмослужба
Общество 16:42
Дети ашугов показали красоту Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 16:37
Казахстан полностью обеспечивает себя куриным мясом и яйцами
Экономика 16:36
Выгодные условия по "Внутренней ипотеке" от NIKOIL Bank
Бизнес 16:27
Сеул и Вашингтон не договорились о стоимости пребывания войск США в Южной Корее
В мире 16:25