Президент Ильхам Алиев: Лидеры Турции и Азербайджана обладают твёрдой политической волей для реализации таких гигантских проектов, как НПЗ Star

БАКУ /Trend/ - Лидеры Турции и Азербайджана обладают твёрдой политической волей для реализации таких гигантских проектов, как нефтеперерабатывающий завод Star.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в пятницу в ходе выступления на церемонии открытия НПЗ Star в турецком городе Измир.

«Уважаемый Президент Турецкой Республики, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган. Дорогие друзья. Сегодня прекрасный и знаменательный день в истории турецко-азербайджанских братских связей. Мы собрались на открытие Star Rafineri. Помимо ню, 7 лет назад мы с моим дорогим братом Реджепом Тайипом Эрдоганом заложили в Алиаге фундамент Star и сегодня вместе отмечаем открытие этого гигантского проекта. Это еще раз показывает, что мы успешно достигаем всех поставленных перед собой целей. Еще раз говорит о том, что лидеры Турции и Азербайджана обладают твердой политической волей для реализации таких гигантских проектов. Основная причина осуществления этого проекта - турецко-азербайджанская дружба, братство.

Очень рад вновь находиться на братской турецкой земле. Должен сказать, что это уже мой третий визит в Турцию в нынешнем году. Мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган дважды в этом году посетил Азербайджан. Количество этих визитов само по себе является показателем, демонстрирующим, что турецко-азербайджанские связи сегодня находятся на самом высоком уровне. И это естественно, так как мы веками жили вместе, были рядом. Некоторые моменты истории разделили нас, но это носило временный характер. Мы и сто лет назад были вместе, и до того, и сегодня.

Должен отметить, что мы с моим дорогим братом Реджепом Тайипом Эрдоганом присутствовали на грандиозном военном параде, проведенном в прошлом месяце в Баку по случаю отмечаемой в этом году 100-й годовщины Азербайджанской Демократической Республики. На военном параде турецкие и азербайджанские солдаты плечом к плечу доблестно прошагали по самой большой площади Баку – площади Азадлыг. 15 сентября 1918 года - исторический день. Именно в тот день город Баку был освобожден Кавказской исламской армией под командованием Нури паши и новосозданной Азербайджанской национальной армией от оккупации.

Образование Азербайджанской Демократической Республики явилось историческим событием, так как впервые в мусульманском мире была создана Республика. Но Баку, наш древний исторический город, находился под оккупацией. Новосозданное правительство осуществляло деятельность в городе Гянджа. В результате грандиозного похода Кавказской исламской армии под командованием Нури паши и ее военной победы Баку был освобожден от оккупантов и возвращен своему хозяину - азербайджанскому народу. Спустя несколько дней Баку был объявлен столицей Азербайджанской Демократической Республики. Это – незабываемая история, и грандиозная церемония, организованная спустя сто лет после этой даты в Баку с участием президентов Турции и Азербайджана, еще раз продемонстрировала наше единство. Она показала, что наше единство нерушимо, вечно, мы и сто лет назад были вместе, мы вместе и сегодня», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что вчера в Азербайджане отмечали 27-ю годовщину восстановления нашей независимости. «Турция была первой страной, признавшей независимость Азербайджана. Это – славная история. С того дня по сегодняшний день мы всегда вместе. Наши политические связи поднялись на самую высокую вершину. Мы проделали огромную работу в экономической сфере. И Турция, и Азербайджан являются стремительно развивающимися с экономической точки зрения странами. Пользуясь случаем, хочу сердечно поздравить братский турецкий народ со всеми успехами, достигнутыми под лидерством моего дорогого брата Реджепа Тайипа Эрдогана. Благодаря лидерству Президента Эрдогана Турция превратилась в большую силу в мировом масштабе. Турция пользуется авторитетом во всем мире. С Турцией считаются в регионе и мире, ее позиция зачастую играет решающую роль. Это очень радует нас, так как сила Турции – наша сила. Чем сильнее будет Турция, тем сильнее будем мы. Наша сила - в единстве. Сегодня Азербайджан и Турция показывают пример братства и солидарности в мировом масштабе. Я не знаю других таких стран в мире, которые были бы привязаны друг к другу, как Турция и Азербайджан. Это – наше большое достояние. Именно на основе этих дружеских, братских чувств мы реализуем гигантские проекты»,- сказал Президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что в создание Star Rafineri Азербайджан вложил инвестиции в размере 6,3 миллиарда долларов. «На очередном этапе будет вложено дополнительно 700 миллионов долларов. Это – самые крупные инвестиции, вложенные нами за рубежом, и это естественно. В то же время мы вместе реализовали другие важные проекты. Создание нефте- и газопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, Южного газового коридора, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – каждый из них – это гигантский проект, имеющий огромное значение не только для наших стран и народов, но и для региона, мира, Евразии»,- сказал Президент Ильхам Алиев. По словам главы государства, Турция и Азербайджан совместными усилиями, демонстрируя твердую политическую волю, заново чертят энергетическую и транспортную карту Евразии. «Это делаем мы и под новыми картами стоят наши подписи. Мы осуществили все это совместными усилиями. Все эти проекты требуют крупных финансовых вложений. Здесь уже было отмечено, что мы вложили крупные инвестиции в экономику братских стран. Инвестиции, вложенные только в Алиага, составляют около 10 миллиардов долларов, в дальнейшем эта цифра возрастет.

Словом, сегодня на примере открытия Star Rafineri мы видим знак нашего единства, солидарности, дружбы. Уверен, что Турция и Азербайджан и дальше будут идти только по пути успехов.

Пользуясь случаем, желаю братскому турецкому народу постоянного прогресса и благосостояния. Спасибо», - завершил глава государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.