БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану подготовки на 2018 год, ракетные и артиллерийские соединения проводят учения с боевыми стрельбами.

Об этом говорится в субботу в сообщении минобороны Азербайджана.

В ходе учений артиллерийские подразделения отрабатывают действия по совершению марша, выходу в районы сосредоточения, занятию огневых и стартовых позиций, выполнению боевых стрельб.

