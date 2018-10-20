Али Гасанов: Каждая страна должна вести диалог с соседними странами (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Каждая страна должна вести диалог с соседними странами.

Об этом в субботу на конференции в Университете Эрджиес турецкого города Кайсери сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов

Он отметил, что Азербайджан проводит политику мира и сотрудничества в регионе.

«Конечно, здесь имеются определенные принципы. Каждая страна должна с уважением относиться к правам другого государства, правам другой нации, к территориальной целостности другого государства, атрибутам, экономическим интересам государства, менталитету народа. Если не желаешь, чтобы посягали на твой менталитет, ты не должен посягать на менталитет другого государства. Если не желаешь, чтобы нарушали территориальную целостность твоей страны, то не должен выступать с территориальными притязаниями в отношении другой страны, не хочешь, чтобы угрожали твоей безопасности, то не должен ставить под угрозу безопасность другой страны. То есть то, чего страна не позволяет в отношении себя, она не должна позволять и себе в отношении другой страны», - сказал Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что существуют условия построения межгосударственных отношений в мире, которые отображены в Уставе ООН. "Это невмешательство во внутренние дела другого государства, уважительное отношение к его территориальной целостности и суверенитету, решение возникших вопросов не путем споров, а мирным путем, построение отношений межгосударственного сотрудничества, соблюдение прав человека, создание условий для свободного передвижения, миграции людей и для других вопросов», - сказал он.

Также, как отметил Али Гасанов, присутствуют и условия, согласованные между двумя странами и между несколькими странами. «Например, создана общая платформа сотрудничества Россия-Азербайджан-Турция, которая является достаточно перспективной. Существует платформа Россия-Иран-Азербайджан, которая действует в сферах транспорта, коммуникаций. Существуют платформы сотрудничества Иран-Турция-Азербайджан, Азербайджан-Грузия-Турция, Азербайджан-Турция-Грузия-Туркменистан. Все они являются платформами по региональному диалогу - страны выразили свои пожелания и достигли взаимопонимания», - сказал он.

Али Гасанов отметил, что для диалога обязательным является достижение взаимопонимания. «Во всем мире сегодня ведется борьба за существующие энергетические ресурсы. Сильные государства мира нацелены на обеспечение своих интересов, желая прибрать к рукам источники энергии на более выгодных условиях, по более низкой цене и без конкуренции. Не обладающие этими источниками другие страны, не столь сильные, создают союзы с другими странами, чтобы получить свою долю», - сказал Али Гасанов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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