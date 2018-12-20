Тихоокеанский Альянс латиноамериканской четверки будет совместно укреплять интересы региона в Азербайджане

20 декабря 2018 20:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Часть офиса посольства Колумбии в Азербайджане предоставлена в пользование временного поверенного по делам Чили в Азербайджане Габриэле Леопольдо Хара Мальдонадо, сообщает в четверг Trend о ссылкой на посольство.

Как говорится в сообщении посольства, с ее приходом в Баку Тихоокеанский Альянс латиноамериканской четверки полностью сформирован в форме посольств: «Дипломатические представительства Колумбии, Чили, Мексики и Перу будут совместно функционировать в Азербайджане, и будут укреплять не только двусторонние отношения, но и интересы региона».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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