В Азербайджане стали известны нерабочие дни в связи с праздниками Новруз, Рамазан и Гурбан

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял распоряжение об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан в 2019 году.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, в распоряжении, подписанном премьер-министром Новрузом Мамедовым, говорится, что согласно части два указа Президента Азербайджана от 18 декабря 2006 года "Об утверждении закона Азербайджана от 8 декабря 2006 года "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана", 20,21,22,23,24 марта 2019 года определены в качестве дней праздника Новруз, 5,6 июня - праздника Рамазан, 12,13 августа - праздника Гурбан, и считаются нерабочими.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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