Гурбангулы Бердымухамедов: Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан уверенно идет по пути прогресса и развития во всех областях жизни (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю дня рождения.

"Примите мои сердечные поздравления и самые добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения. Сегодня под Вашим руководством братский Азербайджан уверенно идет по пути прогресса и процветания во всех областях жизни. С Вашим именем неразрывно связаны убедительные достижения во внутренней и внешней политике страны. С большим удовлетворением хочу отметить, что в настоящее время отношения между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой наполняются новым содержанием. Ваш недавний официальный визит в Туркменистан стал важным этапом на пути укрепления уз дружбы между нашими братскими народами, углубления сотрудничества двух стран в различных сферах. Твердо убежден, что совместными усилиями туркмено-азербайджанское взаимодействие будет и далее развиваться на благо наших народов. Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, а также новых успехов во всех Ваших начинаниях и устремлениях во благо братского народа Азербайджанской Республики", - говорится в поздравлении.

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