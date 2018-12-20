В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

20 декабря 2018 22:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Вы по праву пользуетесь большим уважением соотечественников и высоким международным авторитетом как выдающийся политик, обеспечивающий мир и благополучие в стране.

Высоко ценим Ваш личный вклад в углубление союзнического взаимодействия России и Азербайджана, основанного на принципах равноправия и взаимного уважения, в плодотворное сотрудничество в рамках Содружества Независимых Государств.

Надеемся, что российско-азербайджанское стратегическое партнерство будет и далее развиваться на благо народов наших стран, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Кавказско-Каспийском регионе.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов на Вашем высоком государственном посту, а народу Азербайджана – мира и процветания", - говорится в поздравлении.

Сопредседатели и члены Правления Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Передаем Вам самые сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю дня рождения. Желаем Вашему превосходительству крепкого здоровья, благосостояния и счастья.

Пользуясь случаем, выражаем Вам глубокую признательность за постоянную поддержку, которую Вы оказываете Международному центру Низами Гянджеви со дня его создания. Благодаря Вам Международный центр Низами Гянджеви всего лишь за шесть лет превратился в одну из известных организаций в мире. Мы абсолютно убеждены в том, что при Вашей поддержке Международный центр Низами Гянджеви будет развиваться и осуществлять деятельность как источник национальной гордости Азербайджана, а также платформа поощрения мира, терпимости, диалога и взаимопонимания.

Господин Президент, просим принять заверения в высочайшем почтении. С нетерпением ожидаем встречи с Вами на VII Глобальном бакинском форуме", - говорится в поздравительном письме.

Губернатор Архангельской области Российской Федерации Игорь Орлов также направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Примите искренние поздравления с днем рождения.

Пусть Ваша жизнь будет созидательной, наполненной добрыми делами. Каждый день пусть приносит удачу и позитивный настрой, открывает для Вас новые перспективы, а среди близких Вам людей всегда царят мир, любовь и взаимопонимание.

Крепкого здоровья, счастья и достойных свершений на жизненном пути", - говорится в поздравлении.

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