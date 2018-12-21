Распоряжение Президента Ильхама Алиева о единовременной помощи - выражение заботы о малообеспеченных семьях - депутат

БАКУ /Trend/ - Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о единовременной помощи малообеспеченным семьям - это праздничный подарок главы государства малообеспеченным семьям.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Муса Гулиев.

По его словам, основа этой традиции была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и эту традицию продолжает Президент Ильхам Алиев.

«Малообеспеченным семьям, ветеранам войны регулярно предоставляются такого рода пособия. Это говорит как о нашей приверженности обычаям и традициям, так и является выражением заботы главы государства о малообеспеченных семьях», - отметил депутат.

Гулиев также сказал, что это распоряжение в целом является логическим продолжением проводимой Президентом Ильхамом Алиевым социальной политики, заботы главы государства о малообеспеченных семьях.

«Президент Азербайджана за последние месяцы подписал несколько таких указов и распоряжений. Меры по усилению социальной защиты малообеспеченных людей, семей беженцев и вынужденных переселенцев, инвалидов, семей шехидов, предоставлению единовременного пособия семьям шехидов и так далее являются продолжением социальной политики главы государства», - добавил депутат.

Гулиев также сказал, что данное распоряжение Президента однозначно встречено гражданами страны с уважением и признательностью.

«Это в целом является выражением привязанности граждан Азербайджана к государству, их сплоченности вокруг Президента Ильхама Алиева», - сказал депутат.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева о предоставлении единовременной помощи малообеспеченным семьям к 28 декабря 2018 года каждой семье, получающей адресную государственную социальную помощь, будет выплачена единовременная помощь в размере 100 манатов по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. В целях финансирования единовременной помощи из неизрасходованного остатка средств, предусмотренных в госбюджете на 2018 год для адресной государственной соцпомощи и социальных пособий, выделено пять миллионов манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)