БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) признает Азербайджан своим основным торговым партнером.

Об этом в пятницу во время встречи с президентом Национальной академии наук Азербайджана, академиком Акифом Ализаде сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, сообщает Trend.

Янкаускас отметил, что сотрудничество организации не ограничивается лишь экономическими сферами, а охватывает также гуманитарные, образовательные, культурные и прочие важные области. Глава представительства также сказал, что в развитии вышеназванных сфер особое значение придается применению опыта европейских стран и новейших технологий.

Дипломат рассказал о проектах, которые осуществляются совместно с университетами Азербайджана. По его словам, в рамках этих проектов проводятся различные тренинги в области высшего образования, студенты высших учебных заведений направляются для получения образования в ведущие университеты Европы.

Глава представительства ЕС выразил заинтересованность организации в поддержке стартапов и крупных инновационных проектов, нацеленных на усовершенствование инновационной среды в Азербайджане. Янкаускас добавил, что хочет лучше ознакомиться и с деятельностью «Парка высоких технологий».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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