Президент Ильхам Алиев назначил председателей ряда судов первой инстанции и зампреда Бакинского суда по тяжким преступлениям

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении председателей ряда судов первой инстанции и зампредседателя Бакинского суда по тяжким преступлениям.
Согласно распоряжению, Хиджран Хасай оглу Мурадов назначен председателем административно-экономического суда Нахчыванской Автономной Республики, Натиг Мурсал оглу Алиев - председателем Гянджинского суда по тяжким преступлениям, Афган Ниятулла оглу Гаджиев - заместителем председателя Бакинского суда по тяжким преступлениям.
Председателями районных (городских) судов Нахчыванской Автономной Республики назначены:
Алиев Замиг Худаверди оглу - председателем Бабекского районного суда
Мамедов Мехраб Фармаил оглу - председателем Джульфинского районного суда
Ахмедов Зульфугар Азиз оглу - председателем Кенгерлинского районного суда
Ахвердиев Турал Зият оглу - председателем Ордубадского районного суда
Зульфугаров Гусейн Надир оглу - председателем Садаракского районного суда
Алиев Мехти Адалят оглу - председателем Шарурского районного суда.
Председателями районных судов города Баку назначены:
Тагиев Назим Гусу оглу - председателем Хатаинского районного суда города Баку
Алиев Кярамят Фатали оглу - председателем Сураханского районного суда города Баку.
Председателями районных (городских) судов назначены:
Алиев Рафаэль Афраддин оглу - председателем Билясуварского районного суда
Кязымов Мариф Сабир оглу - председателем Гедабекского районного суда
Алиев Аббас Баба оглу - председателем Габалинского районного суда
Сулейманов Кямран Шакир оглу - председателем Огузского районного суда
Мамедов Эльбрус Гаджибала оглу - председателем Загатальского районного суда
Иманова Гюльсара Керимовна - председателем Зангиланского районного суда.
Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.