Президент Ильхам Алиев назначил председателей ряда судов первой инстанции и зампреда Бакинского суда по тяжким преступлениям

21 декабря 2018 20:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении председателей ряда судов первой инстанции и зампредседателя Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Согласно распоряжению, Хиджран Хасай оглу Мурадов назначен председателем административно-экономического суда Нахчыванской Автономной Республики, Натиг Мурсал оглу Алиев - председателем Гянджинского суда по тяжким преступлениям, Афган Ниятулла оглу Гаджиев - заместителем председателя Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Председателями районных (городских) судов Нахчыванской Автономной Республики назначены:

Алиев Замиг Худаверди оглу - председателем Бабекского районного суда

Мамедов Мехраб Фармаил оглу - председателем Джульфинского районного суда

Ахмедов Зульфугар Азиз оглу - председателем Кенгерлинского районного суда

Ахвердиев Турал Зият оглу - председателем Ордубадского районного суда

Зульфугаров Гусейн Надир оглу - председателем Садаракского районного суда

Алиев Мехти Адалят оглу - председателем Шарурского районного суда.

Председателями районных судов города Баку назначены:

Тагиев Назим Гусу оглу - председателем Хатаинского районного суда города Баку

Алиев Кярамят Фатали оглу - председателем Сураханского районного суда города Баку.

Председателями районных (городских) судов назначены:

Алиев Рафаэль Афраддин оглу - председателем Билясуварского районного суда

Кязымов Мариф Сабир оглу - председателем Гедабекского районного суда

Алиев Аббас Баба оглу - председателем Габалинского районного суда

Сулейманов Кямран Шакир оглу - председателем Огузского районного суда

Мамедов Эльбрус Гаджибала оглу - председателем Загатальского районного суда

Иманова Гюльсара Керимовна - председателем Зангиланского районного суда.

Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

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