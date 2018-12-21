В Азербайджане повышены прожиточный минимум и критерий нуждаемости

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О прожиточном минимуме в Азербайджане на 2019 год".

Согласно закону, прожиточный минимум по стране на следующий год установлен в размере 180 манатов, для трудоспособного населения – в размере 191 маната, для пенсионеров – 149 манатов, для детей – 160 манатов.

Отметим, что прожиточный минимум на 2018 год был установлен в размере 173 манатов, для трудоспособного населения – 183 манатов, для пенсионеров – 144 маната, для детей – 154 маната.

Глава государства также утвердил закон «О критерии нуждаемости в Азербайджане на 2019 год», согласно которому критерий нуждаемости для назначения адресной социальной помощи установлен в размере 143 маната.

Отметим, что критерий нуждаемости на 2018 год составляет 130 манатов.

Оба закона вступают в силу с первого января 2019 года.

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