Президент Ильхам Алиев утвердил порядок получения права постоянного использования системы пропуска "Зеленый коридор"

22 декабря 2018 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Порядка получения права постоянного использования участниками внешней торговли системы пропуска "Зеленый коридор", приостановления, ликвидации и восстановления этих прав».

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев подготовить и представить главе государства предложения по приведению в соответствие с указом законов и актов Президента Азербайджана; проинформировать главу государства о приведении в соответствие с указом нормативно-правовых актов Кабинета министров; в течение трех месяцев проконтролировать приведение в соответствие с указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать об этом главу государства; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение в соответствие с указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и проинформировать об этом Кабинет министров.

Государственному таможенному комитету поручено подготовить и начать внедрение с первого февраля 2019 года соответствующих механизмов, обеспечивающих оперативное решение вопросов, вытекающих из указа; предпринять другие меры, необходимые для решения вопросов, вытекающих из указа.

Согласно указу, Порядок вступает в силу с первого февраля 2019 года.

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