Президент Baku Media Center Арзу Алиева приняла участие в презентации художественно-документального фильма "Наследие" (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В киноцентре "Низами" состоялась презентация художественно-документального фильма "Наследие" производства Baku Media Center.

В презентации приняли участие президент Baku Media Center Арзу Алиева, официальные лица государства, деятели культуры, депутаты и представители общественности.

Фильм, подготовленный при спонсорстве компании Nobel-oil, посвящен деятельности братьев Нобелей в нефтяной промышленности Азербайджана.

Цель фильма - подчеркнуть историческую роль и значение азербайджанского периода деятельности братьев Нобелей как в регионе, так и развитии мировой нефтедобычи, а также внести вклад в освещение и пропаганду истории добычи нефти в Азербайджане.

В экранном произведении повествуется о больших достижениях Нобелей – первом в мире нефтеналивном танкере и создании металлических резервуаров для хранения нефтепродуктов, сдаче в эксплуатацию в Баку первого в Европе нефтепровода и ряде других новшеств, применяемых компанией в нефтяной промышленности.

Вместе с тем, в фильме говорится о росте значения «черного золота» как геостратегического сырья в результате развития нефтяной промышленности, а также приобретении Азербайджаном геополитического значения в регионе и напряженной борьбе гигантских компаний нескольких континентов за бакинскую нефть.

Работа над фильмом велась на протяжении около одного года. Съемки проводились в 30 местах, включая Баку и окрестные села, города Шеки, Исмаиллы, а также Беларусь. В съемках экранного произведения приняли участие около 100 профессиональных актеров. В съемках массовых сцен приняли участие около 1500 человек.

Продюсер художественно-документального фильма «Наследие» - Орман Алиев, автор сценария и режиссер-постановщик - Заур Гасымлы, оператор-постановщик – Владимир Артемьев, а художник-постановщик – Шахин Гасанли. В подготовке фильма, наряду с местными специалистами, участвовали кинематографисты, приглашенные из России, Беларуси и Грузии.

На церемонии также состоялась презентация книги редактора Baku Media Center Мусаллима Гасанова «Нобели в городе нефти, миллионеров и гочу». Книга, написанная на основе документов, хранящихся в архивах Москвы и Санкт-Петербурга, материалов прессы того времени, повествует о деятельности братьев Нобелей в Баку.

Отметим, что Baku Media Center является ведущей и инновативной медиа-компанией Азербайджана, занимающейся производством аудиовизуальной продукции. В число последних работ Центра входят такие документальные фильмы, как «Цель – Баку. Как Гитлер проиграл сражение за нефть», «Вечная командировка», а также посвященные «Году мультикультурализма» ленты «Под одним солнцем», «Последнее заседание» и пр.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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