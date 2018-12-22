Президент Baku Media Center Арзу Алиева приняла участие в презентации художественно-документального фильма "Наследие" (ФОТО) (версия 2)

22 декабря 2018 13:44 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:27)

БАКУ /Trend/ - В киноцентре "Низами" состоялась презентация художественно-документального фильма "Наследие" производства Baku Media Center.

В презентации приняли участие президент Baku Media Center Арзу Алиева, официальные лица государства, деятели культуры, депутаты и представители общественности.

Фильм, подготовленный при спонсорстве компании Nobel-oil, посвящен деятельности братьев Нобелей в нефтяной промышленности Азербайджана.

Цель фильма - подчеркнуть историческую роль и значение азербайджанского периода деятельности братьев Нобелей как в регионе, так и развитии мировой нефтедобычи, а также внести вклад в освещение и пропаганду истории добычи нефти в Азербайджане.

В экранном произведении повествуется о больших достижениях Нобелей – первом в мире нефтеналивном танкере и создании металлических резервуаров для хранения нефтепродуктов, сдаче в эксплуатацию в Баку первого в Европе нефтепровода и ряде других новшеств, применяемых компанией в нефтяной промышленности.

Вместе с тем, в фильме говорится о росте значения «черного золота» как геостратегического сырья в результате развития нефтяной промышленности, а также приобретении Азербайджаном геополитического значения в регионе и напряженной борьбе гигантских компаний нескольких континентов за бакинскую нефть.

Работа над фильмом велась на протяжении около одного года. Съемки проводились в 30 местах, включая Баку и окрестные села, города Шеки, Исмаиллы, а также Беларусь. В съемках экранного произведения приняли участие около 100 профессиональных актеров. В съемках массовых сцен приняли участие около 1500 человек.

Продюсер художественно-документального фильма «Наследие» - Орман Алиев, автор сценария и режиссер-постановщик - Заур Гасымлы, оператор-постановщик – Владимир Артемьев, а художник-постановщик – Шахин Гасанли. В подготовке фильма, наряду с местными специалистами, участвовали кинематографисты, приглашенные из России, Беларуси и Грузии.

На церемонии также состоялась презентация книги редактора Baku Media Center Мусаллима Гасанова «Нобели в городе нефти, миллионеров и гочу». Книга, написанная на основе документов, хранящихся в архивах Москвы и Санкт-Петербурга, материалов прессы того времени, повествует о деятельности братьев Нобелей в Баку.

Отметим, что Baku Media Center является ведущей и инновативной медиа-компанией Азербайджана, занимающейся производством аудиовизуальной продукции. В число последних работ Центра входят такие документальные фильмы, как «Цель – Баку. Как Гитлер проиграл сражение за нефть», «Вечная командировка», а также посвященные «Году мультикультурализма» ленты «Под одним солнцем», «Последнее заседание» и пр.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Baku Media Center Арзу Алиева приняла участие в презентации художественно-документального фильма "Наследие" (ФОТО)
Политика 12:27
В Тбилиси презентован художественно-документальный фильм «Последнее заседание» (ФОТО)
Общество 21 декабря 10:36
Baku Media Center снял фильм, посвященный деятельности братьев Нобель в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 13 декабря 13:09
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставкой «Bakutel-2018» (ФОТО)
Политика 4 декабря 21:32
Baku Media Center работает над новым документальным фильмом "Наследие" (ФОТО)
Политика 23 ноября 13:38
В Анталье прошел показ художественно-документального фильма «Последнее заседание», снятого при поддержке Фонда Гейдара Алиева и генпродюсерстве Арзу Алиевой (ФОТО)
Политика 20 ноября 18:14
Лента новостей
В Украине по случаю 100-летия Мехти Гусейнзаде выпущена почтовая марка (ФОТО)
Общество 13:52
СМИ: В результате падения автобуса в ущелье в Непале погибли 23 человека
Другие страны 13:44
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 17-21 декабря
Энергетика 13:38
СМИ: Еще один водитель погиб во Франции в результате блокады дороги "желтыми жилетами"
Европа 13:36
Flydubai начнет полеты в Узбекистан
Туризм 13:29
В Павлодарской области строится фабрика по производству индюшатины
Казахстан 13:19
Спикер парламента Азербайджана посетит Иран
Политика 13:17
Азербайджанская нефть 21 декабря подешевела
Энергетика 13:14
DPA: не менее 15 человек погибли при терактах у Национального театра в Могадишо
Арабские страны 13:14