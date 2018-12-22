Хикмет Гаджиев: Под руководством Президента Ильхама Алиева успешный внешнеполитический курс Азербайджана продолжился и в 2018 году (версия 2)

22 декабря 2018 16:34 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Ильхама Алиева успешный внешнеполитический курс Азербайджана был продолжен и в 2018 году.

Об этом говорится в статье заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

«Внешнеполитические вопросы всегда находятся в центре внимания Президента Азербайджана. Глава государства определяет приоритетные задачи, стоящие перед азербайджанской дипломатией, обеспечивает их планомерное и последовательное осуществление. Не каждая страна способна проводить независимую внешнюю политику, как это делает Азербайджан», - отметил Гаджиев.

В статье говорится, что встречи Президента Ильхама Алиева с главами соседних и других государств, проведенные с ними диалоги и обсуждения на высоком уровне являются фактором, представляющим особое значение в осуществлении независимой и гибкой внешней политики, опирающейся на национальные интересы Азербайджана.

«Как и во внутренней политике, график главы государства является напряженным и интенсивным также во внешнеполитических вопросах, проводятся многочисленные визиты и встречи. В 2018 году Президент Ильхам Алиев осуществил 16 официальных и рабочих визитов, включая визиты в Турцию, Россию, Великобританию, Швецию, Францию, Хорватию, Бельгию, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Туркменистан. В свою очередь главы государств Турции, Ирана, России, Италии, Таджикистана, Македонии, Монголии, Албании, канцлер Германии, премьер-министры Болгарии, Грузии и Словакии, член президиума Боснии и Герцоговины посещали с официальными и рабочими визитами нашу страну», - отмечается в статье.

Гаджиев отметил, что каждый визит в повестке дня Президента Ильхама Алиева является направленным на результат и носит практический характер, служит развитию взаимовыгодного сотрудничества, опирающегося на стратегические интересы страны.

По его словам, визит Президента Ильхама Алиева в штаб-квартиру Европейского союза и встреча с президентом Совета Евросоюза Дональдом Туском, парафирование документа «О приоритетах партнерства с ЕС», письма, адресованные Президентом США Президенту Азербайджана, а также визит в страну высокопоставленных делегаций США придают еще больший импульс сотрудничеству Азербайджана с ЕС и США.

«Президент Ильхам Алиев в течение года провел более 230 встреч с иностранными делегациями в Азербайджане и за его пределами. И сюда еще не входят встречи с делегациями в культурной, социальной и спортивной сферах. Глава государства, выступив на Брюссельском саммите НАТО, а также на саммитах СНГ и Совета сотрудничества тюркоязычных стран, заседании министров Движения неприсоединения в Баку и других авторитетных мероприятиях, продемонстрировал фундаментальный взгляд Азербайджана на глобальные и региональные вопросы», - сказал Гаджиев.

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