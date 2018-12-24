Минобороны и Военная прокуратура Азербайджана подписали план совместной деятельности

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны и Военная прокуратура Азербайджана подписали план совместной деятельности с целью укрепления в азербайджанской армии в 2019 году правопорядка и военной дисциплины, а также предотвращения случаев преступлений, сообщает Trend в понедельник со службой на пресс-службу минобороны.

Согласно плану, определены время и место проведения предусмотренных мероприятий, а также ответственные лица.

В ходе встреч, которые предстоит провести в течение года в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военных учебных заведениях с военнослужащими, будут проведены соответствующие мероприятия, направленные на повышение правовых знаний личного состава, укрепление дисциплины и правопорядка, а также устранение имеющихся проблем.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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