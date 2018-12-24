Арье Гут: Благодаря последовательной, многовекторной и сбалансированной внешней политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан занял свое особое и влиятельное место в мировом сообществе

24 декабря 2018 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Директор представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Государстве Израиль, руководитель неправительственной организации «Международные проекты для общества» Арье Гут поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

"Глубокоуважаемый господин Президент.

Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения. В этот счастливый для Вас день я хотел бы вновь выразить свои искренние чувства уважения и признательности Вам – опытному государственному деятелю, исключительно талантливому, прагматичному политику и достойному лидеру Азербайджанского государства.

Благодаря Вашей последовательной, многовекторной и сбалансированной внешней политике Азербайджанская Республика превратилась в подлинного регионального лидера, а также заняла свое особое и влиятельное место, как на постсоветском пространстве, так и в мировом сообществе.

Азербайджан является и продолжает оставаться подлинным образцом межцивилизационного, межконфессионального и межкультурного диалога. Именно благодаря Вашей прагматичной и мудрой политической деятельности. Азербайджан проводит политику толерантности и мультикультурализма, которые являются образом жизни азербайджанского общества. Азербайджан имеет свою модель мультикультурализма, которая составляет альтернативу национализму, шовинизму, фашизму и терроризму.

С удовлетворением хочу отметить, Государство Израиль и народ Израиля высоко ценят лично Ваше особое и заботливое отношение как ко всем проживающим общинам в Азербайджане, так и к еврейском общине, которое не имеет прецедентов в мире. Вы заслужили уважение большой части как израильского общества, так и мировых еврейских общин за свою приверженность светскому государству, мультикультурализму и толерантности, за уважительное отношение ко всем конфессиям и народам, проживающим в Азербайджане.

Примите мои наилучшие пожелания по случаю предстоящего Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Искренне, от всей души желаю Вам и Вашей замечательной семье неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, счастья, благополучия, больших успехов в Вашей деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира и процветания", - говорится в поздравлении.

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