Военное сотрудничество между Россией и Азербайджаном развивается активно – посол (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Военное сотрудничество между Россией и Азербайджаном развивается активно, сказал в понедельник посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции в Баку, сообщает Trend.

«У нас существует межправительственная комиссия. Она провела свое последнее заседание недавно. Там принято соответствующее решение. Азербайджан активно участвует в конкурсах международных военных игр на протяжении последних нескольких лет. Насколько я знаю, часть этих конкурсов может пройти на территории Азербайджана на море в следующем году», - сказал он.

Бочарников отметил, что министры обороны двух стран контактируют по несколько раз в год, добавив, что в этом году начальник Генштаба ВС России трижды посещал Азербайджан.

Также, по его словам, проводится обучение азербайджанских военнослужащих в военных вузах России. Осуществляются дружественные заходы кораблей военно-морского флота и пограничной службы РФ в порты Азербайджана.

Отметим, что ранее первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с делегацией во главе с первым заместителем министра обороны России - начальником Генерального штаба Вооруженных сил генералом армии Валерием Герасимовым.

Садыков отметил, что сотрудничество между двумя странами построено на отношениях дружбы, взаимного доверии, и эти отношения, постоянно развиваясь, достигли уровня стратегического партнерства. Затронув военно-политическую ситуацию и вопросы безопасности в регионе, генерал-полковник Садыков отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности.

Начальник Генштаба подчеркнул важность достижения решения конфликта на основе норм и принципов международного права.

Генерал армии Герасимов отметил, что связи двух государств имеют исторические корни, что Азербайджан является важным стратегическим партнером России, подчеркнул важность расширения двусторонних отношений, а также военного и военно-технического сотрудничества, организации и проведения взаимных встреч военных представителей на высоком уровне.

(Автор: Ляман Зейналова)

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