Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения (версия 2)

24 декабря 2018 14:10 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:25)

БАКУ /Trend/ - В понедельник Президент России Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности, крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.

В ходе беседы было отмечено, что 2018 год был очень плодотворным годом в истории азербайджано-российских отношений, взаимные визиты глав государств, многочисленные контакты в рамках международных мероприятий подняли связи на еще более высокий уровень. Президенты выразили уверенность в том, что позитивная динамика в двусторонних отношениях продолжится и в 2019 году и азербайджано-российские связи стратегического партнерства будут развиваться и впредь.

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