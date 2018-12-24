Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В понедельник Президент России Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности, крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.

В ходе беседы было отмечено, что 2018 год был очень плодотворным годом в истории азербайджано-российских отношений, взаимные визиты глав государств, многочисленные контакты в рамках международных мероприятий подняли связи на еще более высокий уровень. Президенты выразили уверенность в том, что позитивная динамика в двусторонних отношениях продолжится и в 2019 году и азербайджано-российские связи стратегического партнерства будут развиваться и впредь.

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