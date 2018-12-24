Али Гасанов: Президент Азербайджана Ильхам Алиев за последние 15 лет утвердил себя в качестве Строителя нового Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев за минувшие 15 лет утвердил себя в качестве Строителя нового Азербайджана.

Об этом, как сообщает Trend, в понедельник во время выступления на презентации книги «Ильхам Алиев – летопись успеха пятнадцатилетнего периода президентства. 2003-2018» и одноименного фильма сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что если общенациональный лидер Гейдар Алиев был Спасителем Азербайджанского государства, его последователь Ильхам Алиев за последние 15 лет развивал это государство, продемонстрировал новую модель управления и утвердил себя в качестве Строителя нового Азербайджана.

«Ильхам Алиев за 15-летний период президентства продемонстрировал, что обладает глобальным и системным стратегическим мышлением. Как проводимая им внутри страны работа, так и реализуемая внешняя политика, осуществляемые по его инициативе платформы сотрудничества, претворяемые в жизнь проекты международного и регионального значения, будут приносить пользу Азербайджану и его гражданам, послужат усилению государства и спустя многие десятилетия, столетия. Благодаря этим инициативам, Азербайджан, который не имеет прямого выхода к открытому морю, получил статуса транспортно логистического центра региона, по территории которого было обеспечено прохождение международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Это, как отметил глава государства, позволило Азербайджану лидировать в конкуренции за международные перевозки, а также вносить важный вклад в развитие ненефтяного сектора. Благодаря крупномасштабным энергетическим проектам, реализуемым по инициативе Президента Азербайджана, страна играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Запада. Азербайджан сегодня является единственным альтернативным источником в энергообеспечении Европы, и сегодня энергообеспечение некоторых стран на 30-40 процентов осуществляется за счет Азербайджана», - сказал помощник Президента Азербайджана.

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