Али Ахмедов: За последние 15 лет модернизировались все сферы Азербайджана

24 декабря 2018 16:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние 15 лет в Азербайджане проведена большая созидательная работа.

Об этом вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов сказал, выступая в понедельник на конференции на тему «Грандиозное строительство: вчера, сегодня, завтра», сообщает Trend.

По словам Ахмедова, Азербайджан стремительно развивается, обновляется. Развитие, рост Азербайджана непосредственно связаны с успешным проведением политики, определенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

«С чувством удовлетворения необходимо подчеркнуть, что последние 15 лет являются страницей, которой гордится Азербайджан. За эти годы обновились, модернизировались все сферы. Самое главное - улучшилась жизнь людей. Это укрепляет единство азербайджанского общества», - сказал вице-премьер.

Ахмедов отметил, что за последние 15 лет в стране было многовекторное развитие, охватившее различные сферы.

«Происходящие в любой сфере перемены были успешными, и мы живем в тот период Азербайджана, которым гордимся», - сказал Ахмедов.

Вице-премьер добавил, что созидательные работы, которые были проведены за последние 15 лет, коренным образом изменили облик Азербайджана.

«Каждый уголок Азербайджана изменился до неузнаваемости. Модернизация Баку, полное обновление его инфраструктуры являются важной частью достижений 15 лет. Сегодня во всех регионах страны продолжаются грандиозные созидательные работы. Эта политика будет продолжаться и впредь», - сказал Али Ахмедов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Принята резолюция II съезда азербайджанских студентов
Политика 21 декабря 16:22
В Центре Гейдара Алиева в Баку прошел II съезд азербайджанских студентов (ФОТО)
Политика 21 декабря 12:36
Али Ахмедов: Воспитание граждан Азербайджана в патриотическом духе укрепляет мощь страны
Политика 21 декабря 11:48
При организации Фонда Гейдара Алиева в Пекине прошел азербайджано-китайский концерт дружбы (ФОТО)
Политика 18 декабря 11:37
Азербайджан и Румыния являются стратегическими партнерами - посол
Политика 29 ноября 20:19
Али Ахмедов: В образовательной сфере должны предприниматься более серьезные шаги
Политика 28 ноября 12:58
Лента новостей
В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация книги и фильма посвященных 15 летнему периоду президентства Ильхама Алиева
Политика 17:38
В Азербайджане из оборота изъято свыше 3,5 тыс. поддельных манатов
Происшествия 17:15
Утверждены новые правила приема в вузы Азербайджана
Общество 17:09
Посол Сирии: Политика США на Ближнем Востоке провалилась
Арабские страны 17:03
В Баку строятся новые линии ливневой канализации (ФОТО)
Общество 17:00
Парламентская коалиция Израиля объявила самороспуск: выборы через четыре месяца
Израиль 16:53
В Азербайджане около 200 пациентов были обследованы с целью выявления инфекционных заболеваний
Общество 16:51
Танцующие небеса в Баку (ФОТО)
Культура 16:44
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение в 1,2 раза
Финансы 16:42