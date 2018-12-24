Али Ахмедов: За последние 15 лет модернизировались все сферы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За последние 15 лет в Азербайджане проведена большая созидательная работа.

Об этом вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов сказал, выступая в понедельник на конференции на тему «Грандиозное строительство: вчера, сегодня, завтра», сообщает Trend.

По словам Ахмедова, Азербайджан стремительно развивается, обновляется. Развитие, рост Азербайджана непосредственно связаны с успешным проведением политики, определенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

«С чувством удовлетворения необходимо подчеркнуть, что последние 15 лет являются страницей, которой гордится Азербайджан. За эти годы обновились, модернизировались все сферы. Самое главное - улучшилась жизнь людей. Это укрепляет единство азербайджанского общества», - сказал вице-премьер.

Ахмедов отметил, что за последние 15 лет в стране было многовекторное развитие, охватившее различные сферы.

«Происходящие в любой сфере перемены были успешными, и мы живем в тот период Азербайджана, которым гордимся», - сказал Ахмедов.

Вице-премьер добавил, что созидательные работы, которые были проведены за последние 15 лет, коренным образом изменили облик Азербайджана.

«Каждый уголок Азербайджана изменился до неузнаваемости. Модернизация Баку, полное обновление его инфраструктуры являются важной частью достижений 15 лет. Сегодня во всех регионах страны продолжаются грандиозные созидательные работы. Эта политика будет продолжаться и впредь», - сказал Али Ахмедов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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