Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проведенными и предстоящими работами в “Баку Белый город” (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в открытии в “Баку Белый город” подстанций "Белый город-2" и "Бакыханов" мощностью 110 киловольт, улицы Первая Фонтанная, а также в церемонии закладки пешеходного моста "Белый город" и площади Заман, ознакомились с парком Площади фонтанов, строительство которого завершается.

Сначала глава государства открыл подстанцию "Баку Белый город - 2".

Исполняющий обязанности председателя ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов проинформировал главу государства о том, что осуществляются комплексные меры по обеспечению проекта "Белый город" качественной и устойчивой электроэнергией.

Затем Президент Ильхам Алиев ввел в действие подстанцию "Белый город -2" и подстанцию "Бакиханов" мощностью 110/35/10 киловольт, управляемую диспетчерской системой SCADA дистанционно.

Глава государства был проинформирован о том, что старое оборудование подстанции "Бакиханов", построенной в середине 70-х годов прошлого века, не отвечало современным требованиям и она была полностью реконструирована из-за истечения срока эксплуатации.

Затем состоялось открытие улицы Первая Фонтанная.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства о том, что при строительстве новых дорог непригодный, загрязненный мазутом грунт был расчищен на глубину до двух метров и вывезен.

Затем Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак символического открытия улицы Первая Фонтанная.

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с построенным парком Площади фонтанов.

Исполнительный директор проекта "Баку Белый город" Руслан Садыхов проинформировал главу государства о том, что парк Площади фонтанов, основа которого была заложена в декабре 2016 года Президентом Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой, является частью комплекса пешеходного перехода и общественного паркинга на 800 мест.

Затем глава государства был проинформирован о реализованных в прошлые годы и запланированных на перспективу проектах в "Белом городе".

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент пешеходного моста «Белый город» и площади Заман.

После церемонии закладки было сделано фото на память.

Ознакомившись с работами, проведенными за прошедший период, и мероприятиями, которые предусмотрено реализовать в последующие годы в «Белом городе», Президент Ильхам Алиев дал поручения и рекомендации.

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