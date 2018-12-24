Лукашенко: Успешное развитие Азербайджана неразрывно связано с проводимым под руководством Президента Ильхама Алиева курсом на строительство сильного государства

24 декабря 2018 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

"Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Успешное и поступательное развитие братского Азербайджана неразрывно связано с проводимым под вашим руководством курсом на строительство сильного независимого государства. Динамичные и содержательные контакты, взаимопонимание и доверительность диалога на высшем уровне являются отличительной чертой белорусско-азербайджанских отношений и приумножают традиции дружбы между нашими народами. Уверен, что реализация договоренностей, достигнутых в ходе вашего недавнего визита в Беларусь, внесет значимый вклад в развитие устойчивого и многопланового сотрудничества между Минском и Баку, повышение благосостояния граждан двух стран. Желаю вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья, добра и воплощения всего задуманного", - говорится в поздравлении.

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