Три депутата парламента Азербайджана могут получить новую должность

24 декабря 2018 19:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Три депутатам Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана могут получить новую должность, сообщает в понедельник Trend.

Данный вопрос отражен в изменениях, которые предусматривается внести в решение парламента "Об избрании руководителей межпарламентских рабочих групп Милли Меджлиса Азербайджана".

Согласно изменениям, кандидатура Джаваншира Фейзиева предлагается на должность руководителя рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Франция, кандидатура Ханлара Фатиева - на должность руководителя рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Германия, кандидатура Сахибы Гафаровой - на должность руководителя рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Чехия.

Изменения будут обсуждаться 28 декабря в ходе пленарного заседания парламента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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