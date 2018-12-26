В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов Владимир Щербаков направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП) и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. В ВКП и ее членских организациях высоко оценивают Вашу деятельность как президента республики, Ваши исторические заслуги как лидера нации, уверенно направляющего ее по пути экономического и социального прогресса. Неоспоримые и важные достижения сегодня показывает Азербайджан во всех сферах жизни общества. Все более активной и значимой становится его роль на международной арене, в углублении интеграционных процессов, развитии дружбы и сотрудничества государств и народов содружества. Пользуясь возможностью, хотел бы вновь выразить Вам глубокую признательность за ту поддержку, которую Вы неизменно оказываете деятельности профсоюзного движения на национальном и международном уровне. Прошу Вас, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, принять самые искренние и добрые пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия", - говорится в поздравлении.

Президент - председатель правления Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) Андрей Костин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени Правления коллектива Банка ВТБ и меня лично примите теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения. Признанный лидер, вот уже полтора десятилетия на посту Президента Азербайджанской Республики Вы направляете энергию, мудрость и опыт на обеспечение процветания страны, спокойствия и благополучия его граждан. В России высоко ценят Ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнерства между нашими государствами и международные усилия по обеспечению региональной стабильности и экономического взаимодействия. Ваше неизменное внимание к вопросам сотрудничества между деловыми сообществами России и Азербайджана играет важную роль в расширении двусторонних торговых и инвестиционных связей. Высоко ценим участие Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики в капитале ВТБ, видим в этом знак дружбы, доверия и прочного курса на укрепление плодотворных контактов между двумя странами. Примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, самые искренние пожелания успехов в вашей ответственной работе, крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким", - говорится в поздравлении.

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Примите самые теплые, сердечные поздравления с Вашим днем рождения. Человек высочайшей культуры, блестящий дипломат и руководитель, Вы вносите большой вклад в развитие Азербайджанской Республики и оказываете мощную поддержку развитию традиционной культуры и искусства. Искренне рад возможности засвидетельствовать вам свое почтение и пожелать неизменных успехов в Вашей деятельности, крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашей семье, счастья, мира, процветания", - говорится в поздравлении.

Председатель правительства Чеченской Республики Российской Федерации Муслим Хучиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения. Мы знаем Вас как мудрого политического деятеля и патриота своей страны, который ведет взвешенную политику, направленную на развитие и процветание азербайджанского народа. Уверен, что благодаря Вам Азербайджанская Республика и впредь будет двигаться по пути совершенствования государственных и демократических институтов, устойчивого экономического и социального развития. Не сомневаюсь, что неизменная поддержка и доверие народа, стремление сделать жизнь граждан республики благополучнее будут и далее способствовать Вашим успехам в государственной деятельности. В этот день позвольте от всей души пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким", - говорится в поздравлении.

Президент Межгосударственного совета по авиации и использованию воздушного пространства, председателя Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Примите сердечные поздравления с днем рождения. Вы являетесь признанным лидером Азербайджанской Республики, за плечами которого богатый жизненный путь, и он являет собой пример беззаветной любви и преданности своей стране. Высокий профессионализм, мудрость и целеустремленность позволяют вам решать сложнейшие задачи, стоящие перед страной, и служить на благо своего народа. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в высокой государственной деятельности на благо республики и чистого неба. С наилучшими пожеланиями благополучия и счастья Вам и вашей супруге Мехрибан Арифовне", - говорится в поздравлении.

Ректор Московского государственного института международных отношений, академика Российской академии наук Анатолий Торкунов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Примите мои самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения. От себя лично и от всех Ваших многочисленных друзей – МГИМОвцев желаю Вам крепкого здоровья, счастья, верных друзей и соратников в работе на благо Азербайджанской Республики. Пусть в каждом начинании Вам неизменно сопутствуют вдохновение и удача!", - говорится в поздравлении.

Член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Для меня большая честь и удовольствие поздравить Вас по случаю Вашего дня рождения и пожелать Вам от всей души крепкого здоровья и счастья. Пользуясь случаем, хочу выразить приверженность дальнейшему улучшению хороших и дружественных отношений между нашими народами, особенно в вопросах, представляющих взаимный интерес. Позвольте мне, уважаемый Президент, пожелать Вам и Вашей семье всего самого наилучшего в 2019 году. Прошу Вас принять мое глубокое уважение", говорится в поздравлении.

Президент Сербии Александр Вучич направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Примите мои сердечные поздравления по случаю дня рождения с пожеланиями крепкого здоровья и счастливой жизни в кругу самых близких и друзей. Я также желаю Вам больших успехов на ответственном посту Президента, чтобы продолжать вести Азербайджан путем прогресса и процветания. Я впечатлен достижениями, достигнутыми Азербайджаном, искренне рад этому и уверен в том, что благодаря Вашему видению и самоотверженности Азербайджан достигнет всех поставленных целей.

Я придаю большое значение отношениям между Сербией и Азербайджаном, и мне очень приятно, что несмотря на географическое расстояние, наши страны связаны традиционной дружбой, а также взаимным уважением и доверием. Уверен, что мы, совместно работая, воспользуемся возможностями для укрепления сотрудничества во всех областях. Я выражаю Вам особую благодарность за принципиальную позицию Азербайджана, связанную с непризнанием одностороннего провозглашения независимости Косово, а также за поддержку, оказываемую Сербии в международных организациях в вопросе сохранения суверенитета и территориальной целостности. Сербия также принципиально привержена уважению суверенитета и территориальной целостности всех государств-членов ООН и приветствует усилия по мирному решению проблемы Нагорного Карабаха. Пользуюсь случаем, Ваше превосходительство, чтобы еще раз пригласить Вас посетить Сербию. Я убежден, что Ваш визит придаст особую важность тесным отношениям между Сербией и Азербайджаном. Примите, господин Президент, уверения в моем высоком уважении", - говорится в поздравлении.

Епископ апостольской префектуры Католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени членов Католической церкви в Азербайджане и от себя лично позвольте поздравить Вас по случаю Вашего дня рождения и передать Вам самые искренние и теплые пожелания. Пользуясь случаем, хотелось бы особо выразить благодарность Вам, господин Президент, за оказанную поддержку нашей общине и содействие в получении виз всем священнослужителям Католической церкви Азербайджана. Мы высоко ценим Ваши инициативы по укреплению межрегиональных отношений и политики мультикультурализма в стране. В связи с наступающими праздниками, Днем солидарности азербайджанцев всего мира и наступающим Новым 2019 годом позвольте поздравить Вас, Вашу семью и близких, пожелать Вам и Вашей семье крепкого здоровья, счастья, процветания и успехов в государственной деятельности, а азербайджанскому народу – мира и прогресса. Да благословит Вас Всевышний!", - говорится в поздравлении.

Президент Международной ассоциации детских фондов, писатель, академик Альберт Лиханов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени Международной ассоциации детских фондов и меня лично примите самые сердечные поздравления с днем Вашего рождения. Искренне желаю Вам доброго здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых успехов во всех устремлениях во благо народа и детей Азербайджана. С надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество по защите детства", - говорится в поздравлении.

Член Правления германского Общества с ограниченной ответственностью «CLAAS Global Sales», исполнительный директор по продаже и маркетингу Бернд Людевиг направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени акционеров Общества с ограниченной ответственностью «CLAAS Global Sales» Гельмута Класса и Катрины Класс-Мюльхоузер, а также всего коллектива ООО «CLAAS» и от себя лично искренне поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в Вашей президентской деятельности. Пусть Ваши усилия и впредь приносят Азербайджанской Республике благосостояние, стабильность и мир! Пользуясь случаем, выражаю Вам признательность за многолетнее успешное сотрудничество. В то же время особо хочу отметить стратегическую роль, которую Азербайджан играет для компании «CLAAS». Мы в своей деятельности всегда стараемся, чтобы азербайджанские фермеры пользовались сельскохозяйственной техникой и услугами компании «CLAAS» и оставались довольны", - говорится в поздравлении.

Президент Международной группы компаний «АРЕТИ» Игорь Макаров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Примите самые сердечные поздравления от руководства и коллектива сотрудников Международной группы компаний «АРЕТИ» по случаю дня Вашего рождения. Выдающиеся качества дальновидного политика, масштабность мышления в определении перспективных и текущих целей и задач, настойчивость в их достижении предопределили Вашу успешную деятельность на высшем государственном посту Президента Азербайджанской Республики. Убежден, что Ваш талант лидера нации и государственного деятеля, энциклопедические знания и многие другие замечательные качества человека и гражданина еще многие годы будут востребованы в интересах укрепления могущества Азербайджанской Республики и повышения благосостояния ее граждан. В этот знаменательный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых больших свершений на благо трудолюбивого народа Вашей прекрасной страны", - говорится в поздравлении.

Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области России Сергей Морозов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Позвольте выразить свои уверения в глубоком к Вам уважении и искренне поздравить Вас с днем рождения. Во многом благодаря Вам Азербайджан завоевал высокий авторитет на международной арене, достиг больших результатов в сфере укрепления государственности и всестороннего развития. Мы высоко ценим Ваш личный вклад в укрепление российско-азербайджанских отношений и выражаем особую признательность за постоянное внимание, которое Вы уделяете расширению сотрудничества с Астраханской областью во всех сферах взаимодействия. Разрешите от всего сердца пожелать Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, долголетия, неиссякаемой творческой энергии, семейного благополучия, успехов и новых свершений на благо Отчизны", - говорится в поздравлении.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени правительства Грузии передаю Вам самые искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Верю, что наши тесные и прочные связи, основанные на дружбе, взаимном доверии между двумя дружественными странами и народами, в дальнейшем еще более укрепятся. Убежден, что наше образцовое партнерство играет большую роль в сохранении мира и безопасности в регионе. Уважаемый господин Президент, выражая идущие от сердца слова, передаю Вам мое глубокое почтение, наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья и счастья", - говорится в поздравлении.

Председатель Партии социалистов Республики Молдова, председатель фракции ПСРМ в парламенте и группы дружбы с Российской Федерацией Зинаида Гречанина направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени Партии социалистов Республики Молдова и от меня лично примите самые искренние поздравления с днем рождения. В этот знаменательный день с чувством удовлетворения хочу отметить, что под Вашим руководством Азербайджанская Республика добилась прогресса, благосостояния и успехов в политической, экономической и культурной сферах. Партия социалистов Республики Молдова придает большое значение дружественным связям с Партией «Ени Азербайджан». Пользуясь случаем, выражаю уверенность в том, что существующие отношения многопланового сотрудничества между Партией «Ени Азербайджан» и Партией социалистов Республики Молдова, основанные на традициях дружбы и взаимопонимания, и впредь будут крепнуть и развиваться на благо наших народов. Ваше превосходительство, выражаю Вам глубокое почтение, желаю счастья, крепкого здоровья и успехов на высшем государственном посту, а дружественному народу Азербайджана – мира и процветания", - говорится в поздравлении.

Региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья и счастья. Пользуясь случаем, хочу также поздравить Вас и народ Азербайджана с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. Желаю Вам и азербайджанскому народу успехов и благосостояния.

Будучи компанией ВР, мы придаем большое значение Азербайджану и гордимся тем, что осуществляем деятельность в Вашей стране. В течение этих лет мы реализовали в регионе много проектов мирового уровня, осуществление которых стало возможным благодаря Вашей поддержке и Вашему руководству. Мы также высоко ценим плодотворное и надежное сотрудничество с правительством Азербайджана и SOCAR, надеемся на продолжение этих отношений в дальнейшем", - говорится в поздравлении.

Председатель Правления Союза предпринимателей Азербайджана и Турции Джемаль Янгын направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени Союза предпринимателей Азербайджана и Турции сердечно поздравляем Вас с днем рождения. Поддерживаем политику уверенного развития путем модернизации экономики и социальной сферы в Азербайджанской Республике под Вашим руководством, желаем, чтобы Всевышний дал Вам терпения и сил на этом пути. Ваша успешная деятельность, направленная на всестороннее развитие нашей республики, организация на высоком уровне строительства армии, Ваша забота об образовании, спорте и других важных сферах, Ваш вклад в повышение уровня благосостояния народа, неоспоримы.

Вы внесли особый вклад в развитие и укрепление традиционных отношений дружбы, добрососедства между Азербайджаном и Турцией, которые приобрели характер стратегического партнерства. Мы, как Союз предпринимателей Азербайджана и Турции, заверяем Вас в том, что постоянно будем прилагать усилия для осуществления этой политики.

Пользуясь случаем, еще раз благодарим Вас также за поддержку деятельности нашей организации. Еще раз поздравляем Вас с новым годом Вашей жизни, в который Вы вступили, служа своей стране и человечеству. Желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья и счастья, а также новых успехов в Вашей высшей государственной деятельности на благо азербайджанского народа", - говорится в поздравлении.

Академик из Москвы Фазиль Курбанов направил направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени многотысячной Азербайджанской общины, проживающей в Российской Федерации, и себя лично горячо и сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Вы по праву пользуетесь искренним уважением соотечественников и высоким международным авторитетом как опытный и дальновидный государственный деятель, многое делающий для социально-экономического развития Азербайджанской Республики.

В России Вы известны как надежный друг нашей страны, принципиальный сторонник укрепления и развития азербайджано-российского стратегического партнерства, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

За двадцать пять лет существования независимого Азербайджана созидательная сила и духовный потенциал нашего народа проявились настолько ярко, что стремительный прорыв государства вызвал неподдельный интерес в мировом сообществе. Азербайджанская Республика сегодня является влиятельным участником международных отношений и уверенно смотрит в будущее. В этом огромная Ваша заслуга, и мы благодарны за эту благотворительную, эффективную деятельность, вызывающую в душе каждого из нас чувство гордости.

Господин Президент, разрешите заверить Вас, что азербайджанская диаспора России не ослабит своих усилий в деле популяризации Азербайджана, пропаганды древних традиций, богатой культуры и истории нашего народа. Мы будем и впредь проводить последовательную работу по укреплению положительного имиджа Азербайджанской Республики. Находясь вдали от исторической Родины, мы всегда чувствуем Ваше пристальное внимание и заботу к нашим нуждам. Пользуясь случаем, позвольте мне выразить Вам глубокую признательность за поддержку наших соотечественников, занимающихся трудовой деятельностью в России. В день Вашего дня рождения желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в Вашей государственной деятельности во имя сплочения нации и укрепления международного авторитета Азербайджанской Республики.

Сердечно поздравляю Вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом", - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Совета межпарламентской ассамблеи СНГ Юрий Осипов и заместитель генерального секретаря Совета межпарламентской ассамблеи СНГ Айдын Джафаров направили поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени Совета межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Выдающийся государственный и политический деятель, Вы много делаете для социально-экономического развития Азербайджанской Республики, укрепления ее авторитета на международной арене. Парламентарии стран Содружества высоко ценят Ваш большой личный вклад в развитие многопланового взаимовыгодного сотрудничества и расширение дружественных связей между государствами-участниками СНГ. Позвольте пожелать Вам доброго здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей деятельности во имя процветания Азербайджанской Республики", - говорится в поздравлении.

Губернатор Волгоградской области Российской Федерации Андрей Бочаров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От всей души поздравляю Вас с днем рождения.

Желаю дальнейшего успешного социально-экономического развития Азербайджанской Республики под Вашим руководством, эффективной реализации намеченных инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том числе с опорой на двустороннее стратегическое партнерство с Россией и крепнущее межрегиональное взаимодействие между нашими странами.

Крепкого Вам здоровья, мира и благополучия!", - говорится в поздравлении.

Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Вы по праву заслужили высокий авторитет и уважение, будучи мудрым и ответственным руководителем, последовательно заботящимся о благополучии своих граждан, выступающим гарантом стабильности в Каспийском регионе, нацеленным на стратегическое развитие двусторонних связей между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов, новых свершений на благо процветания дружеского азербайджанского народа", - говорится в поздравительном письме.

Председатель Чешско-Азербайджанского научного и культурного центра профессор Азер Керимов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Мы поддерживаем эффективную, современную внутреннюю и внешнюю политику, проводимую Вами во имя благосостояния, счастливого будущего азербайджанского народа, освобождения от оккупации наших земель, целостности нашей Родины, пропагандируем ее на пространстве Европы и мира.

Мы всегда высоко оценивали и сегодня оцениваем работу, осуществляемую Вами для прогресса независимой Азербайджанской Республики и ее развития в ряду цивилизованных стран.

От имени Чешско-Азербайджанского научного и культурного центра, объединяющего в своих рядах авторитетных представителей интеллигенции, деятелей науки Чехии, наших соотечественников - студентов, бизнесменов, поздравляем Вас, Ваше превосходительство, с днем рождения, наступающими Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, передаем Вам свои наилучшие пожелания.

Мы желаем, чтобы каждый миг Вашей жизни приносил Вам крепкое здоровье, счастье, новые успехи в Вашей высшей государственной деятельности на благо азербайджанского народа. Да хранит Вас Всевышний", - говорится в поздравлении.

Председатель Совета Международного конгресса промышленников и предпринимателей, президент Национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдовы Василий Тарлев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени Международного конгресса промышленников и предпринимателей, объединяющего организации деловых кругов 30 государств, от Национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдовы и меня лично примите самые искренние и сердечные поздравления с днем рождения.

В этот праздничный для Вас день от всей души желаем Вам благополучия, отличного настроения и оптимизма.

Ваши человеческие и деловые качества снискали заслуженное уважение со стороны знающих Вас людей. Пусть Вам всегда сопутствуют удача и заслуженное признание.

Желаем Вам счастья, неиссякаемых творческих сил, крепкого здоровья, благополучия, целеустремленности, новых успехов во всех делах и начинаниях в Вашей многогранной деятельности на благо азербайджанского народа и всего международного сообщества, а Вашей семье - благополучия и счастья.

Пусть поддержка друзей и родных помогает преодолеть все невзгоды и каждый новый день приносит радость!", - говорится в поздравлении.

Муфтий Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты Российской Федерации Альбир Крганов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично позвольте сердечно поздравить "Вас со знаменательным событием в Вашей жизни – Днем рождения.

Возглавив Республику, Вы неустанно трудитесь во благо народа Азербайджана, руководствуясь исламскими принципами мира, добра и справедливости. Благодаря своей постоянной и неустанной работе Вы смогли зарекомендовать себя как мудрый, волевой, заботящийся о людях государственный деятель с огромным чувством ответственности за судьбу Азербайджана.

Современный Азербайджан является не только примером социально-экономического успеха и межнационального мира, но и благодаря Вашим усилиям возвращается к своим древним истокам и возрождает свое былое историческое величие.

Примите слова признательности и благодарности за Ваш добросовестный труд, душевную щедрость и отзывчивое сердце. Пусть каждый прожитый день будет наполнен миром, гармонией и любовью!

Мы желаем Вам сил, бодрости духа, энергии, мудрости и терпения в Вашем нелегком деле. Да примет Аллах Всевышний все Ваши праведные дела, искренние молитвы и поклонения и воздаст за них благом в обоих мирах!", - говорится в поздравительном письме.

Президент Международной федерации спортивной стрельбы Владимир Лисин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени всего стрелкового сообщества поздравляю Вас с Днем рождения.

Мы высоко ценим внимание, которое Вы уделяете развитию нашего вида спорта. Результаты, показанные азербайджанскими стрелками на соревнованиях 2018 года, свидетельствуют об их явном прогрессе и хороших перспективах завоевать лицензии для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Позвольте пожелать Вам здоровья, сил и энергии, которые так необходимы для поступательного продвижения вперед вашей прекрасной республики", - говорится в поздравлении.

Председатель Совета директоров Публичного акционерного общества Нефтегазовой компании «РуссНефть» Михаил Гуцериев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Примите самые искренние поздравления с днем рождения.

Выдающийся политик, Вы по праву являетесь одним из самых ярких представителей мировой политической элиты. Вы отдаете всю свою энергию на отстаивание государственных интересов на геополитическом пространстве, развитие духовности и социальной стабильности для всех граждан республики.

Уверен, что под Вашим мудрым руководством Азербайджан продолжит путь к экономическому процветанию, демонстрируя всему миру неуклонный рост благосостояния граждан.

От всей души желаем Вам новых свершений во благо Азербайджана и его граждан, крепкого здоровья, счастья и благополучия", - говорится поздравительном письме.

Генеральный директор ООО «Адалат Фарм» из города Казань Ягуб Зейналов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Быть хорошим Президентом дано не каждому, но могущественному Азербайджану повезло с Вами. Стать профессионалом своего дела требует настоящего таланта. Мы, все проживающие в России азербайджанцы, поздравляем Вас с днем рождения. Желаем, чтобы Вы всегда оставались таким внимательным, жизнелюбивым, креативным, вежливым, целенаправленным человеком, способным предвидеть все на два шага вперед. Мы желаем Вам созидательных успехов, семейного и простого человеческого счастья. Пусть личная жизнь вдохновляет Вас на новые победы, а работа стимулирует к благосостоянию и спокойной жизни в Азербайджане!", - говорится в поздравительном письме.

Председатель Местной национально-культурной автономии азербайджанцев город Махачкала, член Совета при Главе Республики Дагестан по межнациональным отношениям Ракиф Азизов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам и всему азербайджанскому народу крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия.

В Республике Дагестан временно проживают и работают около 10 тысяч граждан Азербайджана. В настоящее время руководство Дагестана активно сохраняет и поддерживает добрососедские отношения с руководством Азербайджанской Республики.

Мы, граждане Азербайджанской Республики, временно проживающие в соседней и братской Республике Дагестан, очень гордимся своей Родиной. Избранный Вами политический курс направлен на постоянное улучшение жизни наших граждан, как в Азербайджане, так и за его пределами. Нам очень приятно слышать, когда граждане соседнего государства отзываются о нашей Родине и ее руководстве самыми добрыми и теплыми словами, это делает нас еще более сплоченными и дружными.

При поддержке руководства Дагестана «Местная национально-культурная автономия азербайджанцев (МНКАА) города Махачкала» ежегодно на протяжении шести лет проводит государственные и народные праздники Азербайджана, в число которых входят Новруз байрам, день Азербайджанской Республики, день рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алирза оглу Алиева.

Местная национально-культурная автономия азербайджанцев города Махачкала оказывает поддержку гражданам Азербайджана в различных сферах их жизнедеятельности, вопросах миграционной политики, проводит мероприятия, которые развивают и сохраняют национальную культуру, традиции, обычаи азербайджанцев, для их комфортного существования на территории соседней республики.

За большой вклад в развитие международных и культурных отношений между народами двух братских республик руководство «МНКАА города Махачкала» многократно было отмечено грамотами и благодарностями руководства Дагестана, в том числе 21 марта 2018 года на мероприятии, посвященном празднику Новруз, руководство Министерства по национальной политике Республики Дагестан отметило нас почетным знаком «За укрепление межнационального мира и согласия».

Мы выражаем Вам огромную признательность за Вашу плодотворную работу, знаем, что благодаря Вам наш общий дом, наш неповторимый и любимый Азербайджан будет все больше и больше развиваться и расцветать", - говорится в поздравительном письме.

Депутата парламента Грузии Азер Сулейманов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Благодаря Вам политические, экономические и культурные отношения между Азербайджаном и Грузией достигли высокого уровня и, выйдя за рамки отношений двух соседних государств, стали символом дружбы и братства. Большое внимание и забота, которые Вы оказываете сегодня о наших соотечественниках, продолжая успешную внешнюю политику великого лидера, с каждым днем получают еще больший размах. Верим, что Вы, являясь продолжателем дела нашего общенационального лидера, и дальше будете с особой заботой относиться к нашим соотечественникам, и мы станем свидетелями огромных успехов во всестороннем развитии двух государств благодаря Вашему огромному вкладу. С чувством уверенности могу сказать, что Азербайджан под Вашим руководством решительно продвигается вперед по пути укрепления своего авторитета на международной арене и в ближайшее время добьется восстановления своей территориальной целостности. Как великий политический деятель Гейдар Алиев с дальновидностью учредил День солидарности азербайджанцев мира, так и уважаемый Ильхам Алиев, освободив оккупированные земли, откроет новую страницу в истории и подарит нам день целостности Азербайджана.

От имени наших соотечественников, проживающих в Грузии, сердечно поздравляю Вас с днем рождения и передаю наилучшие пожелания. По случаю наступающих 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года желаю Вам крепкого здоровья, успешного осуществления всех Ваших намерений и желаний, процветания нашему народу", - говорится в поздравительном письме.

Президент Монтенегро в 2003-2018 годах Филип Вуянович направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"С большим удовольствием поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов на высшем государственном посту.

Ваши заслуги в деле обеспечения прогресса дружественного Азербайджана и роста его авторитета незаменимы и достойны постоянного уважения. Продолжая путь Вашего дорогого отца, Вы можете гордиться повышением авторитета Вашего государства на международной арене и достижениями во многих сферах, которые могут служить образцом для других.

Пользуясь случаем, благодарю Вас за серьезный вклад в налаживание тесных связей между нашими странами. Очень рад возможности сотрудничать во имя дружбы между нашими государствами. Уверен в дальнейшем укреплении и развитии этих связей в будущем", - говорится в поздравлении.

Президент Украины в 1994-2005 гг. Леонид Кучм направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваша плодотворная деятельность на посту главы государства заслуживает самой высокой оценки. В своей работе Вы сосредоточены исключительно на интересах независимого Азербайджана. Вы укрепляете государственность, трудитесь над экономическим ростом, обеспечиваете инновационное развитие своей страны. Под Вашим руководством Азербайджан делает серьезный вклад в стабильность и укрепление мира в регионе.

Благодарю Вас за многолетнюю дружбу и личный вклад в укрепление отношений между Украиной и Азербайджаном.

Желаю Вам, Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях", - говорится в поздравительном письме.

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Петр Глыбочко направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Выдающийся государственный деятель Вы встречаете день своего рождения в расцвете творческих и духовных сил. Ваш вклад в развитие мира и взаимопонимания между людьми, духовный, социальный, культурный и экономический прогресс общества, науку, образование и здравоохранение вызывает искреннее восхищение.

Желаю Вам успехов, здоровья и энергии для осуществления благородных замыслов. Счастья, благополучия и процветания Вам и Вашим близким, Вашей великой стране", - говорится в поздравительном письме.

Председатель Правления Публичного акционерного общества «Газпром» Алексей Миллер направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени Правления Публичного акционерного общества «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Примите наши искренние пожелания масштабных достижений и новых успехов в Вашей деятельности на благо страны и всего азербайджанского народа.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким", - говорится в поздравлении.

Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия II направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Сердечно поздравляем Вас с днем Вашего рождения, с пожеланиями здоровья, долгоденствия и успехов в Вашем весьма ответственном служении на благо Вашей страны и всего мира", - говорится в поздравительном письме.

Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильяс Умаханов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Восхищает Ваша мудрость и политическая дальновидность. Знаю, что власть для Вас не самоцель, а лишь возможность приносить реальную пользу своему народу, родной стране. Вы сегодня ведете Азербайджан по пути обновления, по пути развития, делаете все, чтобы на этой земле был мир, безопасность и благополучие. И во многом сегодня стабильное, успешное развитие Азербайджана связано с Вашим именем, является продолжением дела Вашего великого отца - Гейдара Алиева.

В этот светлый день от всей души желаю Вам крепкого здоровья, радости, дружеского общения, отличного настроения и успехов в Вашей деятельности на благо азербайджанского народа и российско-азербайджанских отношений", - говорится в поздравлении.

Глава Республики Ингушетия Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Ваша созидательная деятельность на ответственном государственном посту способствует обеспечению позитивных перемен в социально-экономическим развитии Азербайджана, укреплению мира и стабильности в республике, повышению благосостояния ее жителей.

Уверен, что Ваши высокие профессиональные качества и преданность делу позволят Вам и в дальнейшем успешно реализовывать намеченные планы.

Желаю Вам крепкого здоровья, сил и энергии для дальнейшей успешной деятельности на благо отечества. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким", - говорится в поздравительном письме.

Генеральный директор ИТАР-ТАСС Сергей Михайлов,

первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС Михаил Гусман направили поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Примите наши самые искренние и теплые поздравления с днем Вашего рождения.

Вы – строитель современного Азербайджана. Под Вашим руководством Азербайджан сегодня занимает все более достойное и уважаемое место в мире. Сохранение и широкое развитие культуры, науки, образования – в этом Ваша выдающаяся роль – человека, добивающегося претворения в жизнь намеченных планов.

От души желаем Вам крепкого здоровья, неугасаемого оптимизма и созидательной энергии, успешного воплощения всех задуманных грандиозных планов, дальнейшего укрепления неразрывных связей российского и азербайджанского народов, процветания современного Азербайджана", - говорится в поздравительном письме.

Глава Автономно-территориального образования Гагаузия Республики Молдова Ирина Влах направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Позвольте от имени жителей Автономно-территориального образования Гагаузия Республики Молдова и от себя лично засвидетельствовать Вам свое глубокое уважение и направить искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

В этот праздничный день примите самые добрые и сердечные пожелания мира, благополучия, крепкого здоровья и успехов в Вашей фундаментальной деятельности во благо Азербайджанской Республики и ее жителей.

Вы неустанно трудитесь, воплощая в жизнь новые стратегические проекты по развитию всех сфер государства, повышая уровень жизни граждан и отстаивая национальные интересы страны.

Уверены, что Ваши знания, опыт и мудрость помогут вести Азербайджанскую Республику в прекрасное и процветающее будущее в благополучии и стабильности.

От имени гагаузского народа выражаем Вам огромную и искреннюю благодарность за оказываемую поддержку Гагаузской Автономии. Мы искренне горды за сложившиеся дружеские отношения и открытое партнерское сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Автономно-территориальным образованием Гагаузия Республики Молдова.

Мирного неба, благополучия, добра и радости Вам, Вашим родным и близким", - говорится в поздравительном письме.

Советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Примите мои искренние и сердечные поздравления с Вашим днем рождения.

Под Вашим мудрым руководством Азербайджан неуклонно движется по пути социально-экономического развития, играет все более активную роль в решении важнейших международных и региональных вопросов. За годы деятельности на высоком посту главы государства Вы снискали заслуженное уважение и доверие граждан страны.

От всей души позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия, душевной гармонии, воплощения в жизнь всех намеченных планов, эффективной и плодотворной работы, новых проектов и успешных инициатив, направленных на процветание Азербайджанской Республики и на благо азербайджанского народа, а также укрепление добрососедских отношений между нашими странами.

Пусть Вас всегда окружают верные друзья и единомышленники, любовь и забота близких", - говорится в поздравительном письме.

Председателя Бакинского фонда наследия Нобелей, ведущий эксперт ООН по глобальной энергии Тогрул Багиров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени партнеров Общества семьи Нобелей и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения.

В последние 15 лет Азербайджан под Вашим мудрым руководством добился огромных успехов и превратился в современное, демократическое и сильное цивилизованное государство, играющее важную роль в системе международных отношений. Азербайджан считается неотъемлемой частью системы энергетической безопасности Европы и одним из самых надежных поставщиков энергии в мире.

Мы весьма признательны Вам за постоянную и неисчерпаемую поддержку проектов Нобелей, реализуемых как в мире, так и в Азербайджане. Братья Нобель оставили богатое и большое наследие в Азербайджане. Недавно при Вашей большой поддержке мы приступили к реализации нового проекта, связанного с восстановлением Премии Эммануэля Нобеля в области нефтяной промышленности. Уверены, что вместе с нашим стратегическим партнером – Азербайджанской государственной нефтяной компанией - SOCAR мы реализуем этот уникальный международный проект и еще более укрепим в мире позитивный имидж Азербайджана как динамично развивающейся успешной страны Евразии.

Господин Президент, Вы являетесь нашим дорогим Президентом, которого мы поддерживаем единогласно и от всей души. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и еще больших успехов, а азербайджанскому народу – процветания и прогресса", - говорится в поздравительном письме.

Руководитель Лиги азербайджанцев Курской области России Гасым Керимов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени соотечественников, проживающих в Курской области Российской Федерации, и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, за Вашу деятельность на посту главы государства Вы по праву завоевали уважение азербайджанского народа и высокий авторитет на международной арене. Ваши идеи последовательно претворяются в жизнь, создают условия для социально-экономического развития Азербайджана. Вы как преданный продолжатель дела Гейдара Алиева, которого мы от всей души любим, ведете страну к счастливому будущему.

Искренне желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, процветания и новых успехов", - говорится в поздравлении.

Президент Группы компаний PALMALİ Мубариз Мансимов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени всех сотрудников нашей компании и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, жизни, полной радости и благополучия. Успешная деятельность, осуществляемая Вами как руководителем Азербайджанской Республики, огромные достижения во внутренней и внешней политике являются источником гордости для каждого гражданина страны. В этот знаменательный день желаю Вам и нашему государству под Вашим руководством новых вершин, новых успехов.

Пользуясь случаем, предоставленным этой особой датой, выражаю Вам глубокую признательность за то, что Вы достойно оправдываете доверие народа на высшем государственном посту, незаменимый вклад, вносимый Вами в предпринимательство, социальное благосостояние, экономический прогресс в стране, выражаю Вам большое уважение и почтение", - говорится в поздравлении.

Председатель Азербайджанского национально-культурного центра в Республике Узбекистан Фирдовси Гусейнов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Проживающие в Узбекистане азербайджанцы сердечно поздравляют Вас с днем рождения. Проводимая Вам на протяжении многих лет успешная внутренняя и внешняя политика дала положительный результат не только в экономическом, культурном, духовном развитии Азербайджана, но и в жизни проживающих в мире азербайджанцев. Действующая в Узбекистане наша диаспорская организация приглашает на проводимые мероприятия, посвященные Азербайджану, представителей других многочисленных народов и с большим удовольствием представляет подробную информацию о реформах, осуществляемых Вами на нашей исторической Родине.

Самым влиятельным организациям мирового сообщества известно, что благодаря проводимой Вами политике Азербайджан воспринимается в международном масштабе как миролюбивая страна, дарующая своему народу благополучие. Вы представили Азербайджан странам, желающим сотрудничать с ним, как надежного друга и партнера. Некоторые руководители стран СНГ открыто признают это, что является выражением глубокого уважения и признательности Вам.

Азербайджанцы, живущие в Узбекистане, с одобрением воспринимают проводимые Вами успешные реформы, дышат Азербайджаном, постоянно ощущают внимание, уделяемое Вами диаспорским организациям. Хочу также особо отметить, что Государственный комитет по работе с диаспорой проводит многочисленные встречи с нашими диаспорскими организациями в мире, и это нас очень радует.

Уважаемый господин Президент, разрешите заверить Вас в том, что члены проживающей в Узбекистане диаспоры будут однозначно поддерживать Вас и позицию Азербайджана под Вашим руководством в международном масштабе.

Еще раз сердечно поздравляем Вас, желаем Вам здоровья, семейного счастья, успехов в высшей государственной деятельности во имя развития Азербайджана и благосостояния азербайджанцев", - говорится в поздравлении.

Президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, президент Гильдии российских адвокатов, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Гасан Мирзоев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, Гильдии российских адвокатов, Российской академии адвокатуры и нотариата и от себя лично поздравляю Вас с днем Вашего рождения.

Ваша активная жизненная позиция патриота и гражданина, безукоризненное исполнение задач государственной важности являются примером достойного служения Отечеству.

Избрав Вас на пост главы государства, азербайджанский народ продемонстрировал доверие к Вам и всестороннюю поддержку избранному Вам курсу развития страны, стабильности и согласия в обществе, процветания и роста благосостояния азербайджанского народа. Вы являетесь достойным продолжателем реформаторского пути Гейдара Алирза оглу Алиева в Азербайджанской Республике.

Под Вашим эффективным руководством Азербайджан уверенно идет вперед по пути масштабных политических, экономических реформ и преобразований, повышения социального благосостояния населения и активно участвует в решении актуальных международных и региональных проблем.

Благодаря Вашей мудрой политике с каждым днем расширяются и крепнут экономические, культурные, политические связи между Азербайджаном и Россией. Я как соотечественник горжусь исторической Родиной, дорожу ею. О международном признании достижений Азербайджанской Республики свидетельствуют и факты проведения в Баку многих международных мероприятий.

Сегодня Вы находитесь на самом важном жизненном этапе, когда богатый опыт гармонично сочетается с мудростью и знанием жизни, когда сделано очень многое, а будущее наполнено новыми планами.

Пусть энергия, бодрость и сила духа остаются Вашими надежными партнерами. Желаю Вам здоровья, долгих лет жизни, успехов в Вашей государственной деятельности и новых свершений на благо народа Азербайджана.

Мира и благополучия Вам, Вашим близким и всему азербайджанскому народу", - говорится в поздравительном письме.

Председатель общины европейских евреев Баку Александр Шаровский,

заместитель председателя общины европейских евреев Баку Евгений Бреннейсен,

главный раввин общины европейских евреев Баку Шнеор Сегаль направили поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени общины европейских евреев поздравляем Вас с 57-летием.

По еврейской вере, день рождения – это тот день, когда Всевышний решил, что мир без Вас обойтись не может.

Мы - евреи Азербайджана, так же, как и весь народ нашей страны, являемся свидетелями того, что только благодаря Вашему мудрому руководству наша страна развивается и процветает.

С большой радостью желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и плодотворной работы на благо родного нам Азербайджана", - говорится в поздравлении.

Бывший губернатор Астраханской области Российской Федерации Александр Жилкин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Примите мои самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии на долгие годы, реализации всех намеченных планов, счастья, благополучия и успехов в Вашей ответственной деятельности", - говорится в поздравлении.

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