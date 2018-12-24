Президент Ильхам Алиев: Азербайджан надеется на позитивные подвижки в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в 2019 году

БАКУ /Trend/- Азербайджан надеется, что в 2019 году будут позитивные подвижки в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в понедельник в интервью российскому телеканалу Россия 24.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан вёл и будет вести политику по демонстрации того, какие преимущества принесёт мир в регион, и какие сложности будут существовать в Армении, в случае, если мира не будет.

"Я глубоко убеждён, что единственный путь для того, чтобы новое армянское руководство смогло осуществить все свои планы по преобразованию страны - это путь урегулирования конфликта с Азербайджаном. А для этого нужно выйти с территорий, которые им не принадлежат и дать возможность тысячам, десяткам тысяч, сотням тысяч азербайджанцев вернуться на свои земли. Есть надежда, что в этом плане будет больше понимания, но загадывать я не могу. Как говорится, время покажет. Мы будем последовательно вести ту политику, которую я говорил, тем более, видя, что она приносит результаты", – сказал Президент Азербайджана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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