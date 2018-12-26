Внимание Президента Азербайджана к вынужденным переселенцам - пример для всего мира, который сталкивается с проблемами беженцев - эксперт

БАКУ /Trend/ - Внимание и забота Президента Азербайджана Ильхама Алиева о вынужденных переселенцах являются примером для всего мира, в каждом уголке которого наблюдаются проблемы беженцев.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты «Бакы Хабар», политический эксперт Айдын Гулиев.

Напомним, что 24 декабря на территории Абшеронского района в эксплуатацию был сдан новый жилой комплекс, построенный для 1000 семей вынужденных переселенцев. В церемонии открытия приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

В результате процесса, начавшегося с ликвидации в 2007 году 12 палаточных лагерей в стране, для беженцев и вынужденных переселенцев на сегодняшний день возведены современные поселки и состоящие из многоэтажных зданий жилые комплексы, жилая площадь которых составляет 3,5 миллиона квадратных метров. До конца года число вынужденных переселенцев, обеспеченных домами и квартирами, достигнет 300 тысяч, что означает 53 тысячи 500 семей или 300 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев.

По словам Айдына Гулиева, обеспечение многочисленных семей вынужденных переселенцев новыми квартирами демонстрирует экономическое развитие страны и твердую волю Президента Ильхама Алиева в непрерывном осуществлении принципа социальной государственности, отраженной в Конституции.

"Результатом этого является то, что условия жизни вынужденных переселенцев, инвалидов, ветеранов и других малообеспеченных социальных групп неуклонно улучшаются, и этот процесс проводится под руководством Президента Азербайджана. Один из важных признаков социальной политики в Азербайджане - активное привлечение к данному процессу частного сектора. Это является итогом разъяснительной работы и рекомендаций по повышению социальной ответственности частного сектора в стране, последовательно проводимых Президентом Ильхамом Алиевым", - сказал Гулиев.

По его словам, личная воля Президента Ильхама Алиева и возможности Азербайджанского государства дают основание говорить, что все вынужденные переселенцы будут обеспечены современным жильем.

Он подчеркнул, что одним из важных месседжей главы государства миру является то, что Азербайджан никогда не откажется от использования суверенного права по восстановлению своей территориальной целостности. "В этом контексте очередные напоминания новому руководству Армении имеют особое значение. Было еще раз заявлено, что причиной экономических бед Армении является агрессия против Азербайджана, а также то, что экономическое развитие Армении невозможно без выхода из региональной изоляции, а единственным путем выхода из нее является проявление уважения к территориальной целостности Азербайджана», - сказал Гулиев.

В этом аспекте, по его словам, один из последних месседжей Президента Ильхама Алиева армянскому правительству необходимо воспринимать как решительное выражение того, что Азербайджан не отступится от нынешней политики. "В то же время следует дать необходимую оценку очень действенной идеологической роли этих месседжей для расшатывания позиций армянской власти», - сказал эксперт.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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