Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане не существует потенциальных рисков и угроз

25 декабря 2018 22:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не существует потенциальных рисков и угроз - ни физических, ни идеологических, ни социальных, ни политических.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу "Россия-24".

"Значение и роль Азербайджана не только на энергетическом рынке, но и, в целом, в геополитическом плане растет. Страна становится более развитой, имеет больше планов по утверждению себя в регионе, и пропорционально нашему развитию, пропорционально тому, как мы проводим независимую политику, на нас растет и давление. Но оно не связано с энергетическими факторами, оно связано с попытками втянуть иной раз нас в какие-то авантюры, которые категорически противопоказаны нашему народу и нашей стране. Я в начале беседы сказал, что в нашей стране, в Азербайджане не существует потенциальных рисков и угроз - ни физических, ни идеологических, ни социальных, ни политических. Все, что может нарушить покой наших граждан, может быть привнесено извне. Поэтому мы очень бережно относимся к вопросам, связанным с нашим суверенитетом, очень чувствительно к этому относимся, к вопросам, связанным с нашей безопасностью, с безопасностью наших граждан. Поэтому попытки втягивания Азербайджана в какие-то международные авантюры всегда терпели фиаско. Наверное, кому-то это не нравится, и периодически мы видим эти результаты. Как правило, они выражаются в принятии каких-то резолюций международных организаций, где мы вообще не участвуем", - сказал глава государства.

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