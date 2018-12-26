Тандем Азербайджан-Россия является решающим для спокойного и устойчивого развития региона - эксперт

26 декабря 2018 18:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Современное Азербайджанское государство и различные аспекты его политики всегда интересовали российскую аудиторию, и этот интерес день ото дня растет.

Об этом в среду сказал Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

Напомнив, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно дал интервью телеканалу "Россия-24", Гулиев отметил, что сказанное главой государства будет интересно многомиллионной российской телеаудитории.

«Президент Ильхам Алиев максимально использовал возможности, чтобы проинформировать российскую общественность и элиту страны об успехах, достигнутых Азербайджаном, а также предстоящих экономических и политических задачах. Интервью главы государства, данное российскому телеканалу, чрезвычайно важно с точки зрения пропаганды страны. Российские зрители услышали концепцию Азербайджана, получили возможность расширить представление о сегодняшнем и завтрашнем дне Азербайджана», - отметил Гулиев.

По его словам, для российской общественности стал интересен тот факт, что мнения российских государственных деятелей и Президента Азербайджана о предстоящих переменах в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта в 2019 году полностью совпадают.

Главный редактор отметил, что российское общество еще раз убедилось в необратимости углубления азербайджано-российских отношений, в том, что тандем Азербайджан-Россия является решающим для спокойного и устойчивого развития региона. Российское общество получило новую и ценную информацию об Азербайджане. Новой и важной для общественности и политических кругов России стала информация о том, что у Азербайджана более тесные отношения с абсолютным большинством стран-членов ЕврАзЭС, чем у Армении. Для российских аналитиков ценным стало то, что Азербайджан – единственная страна, активно участвующая в реализации транзитных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад".

Напомним, что 24 декабря в эфире телеканала "Россия-24" вышло интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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