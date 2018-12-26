Али Гасанов: Для азербайджанской журналистики 2018 год был успешным (ФОТО)

26 декабря 2018 20:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для азербайджанской журналистики 2018 год был успешным.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в среду во время выступления на церемонии награждения победителей конкурса индивидуальных журналистских статей, проведенного Госфондом поддержки развития СМИ при Президенте по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, сообщает Trend.

Али Гасанов сказал, что 2018 год стал в Азербайджане годом государственности, отмечалось 100-летие Азербайджанской Демократической Республики.

«В соответствии с распоряжением Президента 100-летний юбилей АДР был проведен не только в Азербайджане, но и за его пределами. Как вы знаете, история азербайджанской государственности более древняя. Естественно, что празднование 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики отнюдь не означает 100-летия Азербайджанского государства. Это лишь 100-летие создания АДР, и мы должны его отмечать, потому что это период, которым Азербайджан гордится, и АДР стала первой светской республикой на Востоке, в исламском мире, имеющей многопартийный парламент, впервые женщинам наряду с мужчинами были предоставлены избирательные права. У нас есть право гордиться АДР», - отметил Али Гасанов.

По его словам, 2018 год запомнился для Азербайджана еще одним знаменательным событием.

«Вместо маршрута NABUCCO, который не смогли реализовать страны Европейского союза, мира, при лидерстве Азербайджана и Турции был реализован проект «Южный газовый коридор". С 2020 года данный трубопровод будет полностью введен в эксплуатацию, обеспечит интересы Азербайджана на сотни лет. Кроме этого, несмотря на то, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была введена в эксплуатацию в прошлом году, подписание соглашений о грузоперевозках по железной дороге пришлось на этот год», - сказал помощник Президента Азербайджана.

Али Гасанов отметил, что в этом году Азербайджан запустил на орбиту очередной спутник, что оказывает серьезное влияние в хорошем смысле на авторитет страны в мире.

Помощник Президента Азербайджана, добавил, что 2018 год был успешным и для азербайджанской журналистики, были созданы новые сайты, появились варианты действующих сайтов на иностранном языке.

«Отрадно, что в этому году к борьбе с рэкетирской журналистикой подключились и правоохранительные органы. Думаю, что это приведет к очищению азербайджанской журналистики, устранению негативных моментов. В дальнейшем также продолжится борьба с лицами, которые, злоупотребляя именем журналиста, дискредитируют журналистику», - добавил Али Гасанов.

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