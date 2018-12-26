Али Гасанов: Для азербайджанской журналистики 2018 год был успешным (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Для азербайджанской журналистики 2018 год был успешным.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в среду во время выступления на церемонии награждения победителей конкурса индивидуальных журналистских статей, проведенного Госфондом поддержки развития СМИ при Президенте по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, сообщает Trend.

Али Гасанов сказал, что 2018 год стал в Азербайджане годом государственности, отмечалось 100-летие Азербайджанской Демократической Республики.

«В соответствии с распоряжением Президента 100-летний юбилей АДР был проведен не только в Азербайджане, но и за его пределами. Как вы знаете, история азербайджанской государственности более древняя. Естественно, что празднование 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики отнюдь не означает 100-летия Азербайджанского государства. Это лишь 100-летие создания АДР, и мы должны его отмечать, потому что это период, которым Азербайджан гордится, и АДР стала первой светской республикой на Востоке, в исламском мире, имеющей многопартийный парламент, впервые женщинам наряду с мужчинами были предоставлены избирательные права. У нас есть право гордиться АДР», - отметил Али Гасанов.

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