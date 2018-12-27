В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Молдова Игорь Додон направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"По случаю Вашего дня рождения примите мои самые сердечные поздравления и добрые пожелания долгих и плодотворных лет жизни на избранном Вами пути, новых больших успехов, счастья, удачи и семейного благополучия.

Убежден, что проводимая Вами продуманная и взвешенная политика как в стране, так и за рубежом служит и в дальнейшем будет служить процветанию Азербайджана и его народа.

Пользуясь предоставленной возможностью, выражаю твердую уверенность, что совместными усилиями традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой будут и впредь углубляться в различных областях, представляющих взаимный интерес, во имя и на благо наших народов.

Еще раз от всей души поздравляю Вас, уважаемый господин Президент, и всю Вашу семью с замечательным личным праздником и примите уверения в моем высоком к Вам уважении", - говорится в поздравлении.

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и себя лично поздравляю Вас с днем рождения.

Желаю Вам дальнейшей плодотворной деятельности на высшем государственном посту, доброго здоровья, творческого вдохновения, бодрости и благополучия.

Пользуясь случаем, хочу выразить признательность за постоянное внимание и поддержку, которые Вы оказываете развитию взаимодействия между спецслужбами наших стран в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов России и Азербайджана, сохранения мира и стабильности на пространстве СНГ" - говорится в поздравлении.

Мэр города Любляна (Словения) Зоран Янкович направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени руководства города Любляна и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения. Пусть Ваша жизнь изобилует радостными и счастливыми днями.

Желаю Вам и Вашим родным незабываемых мгновений, счастья, крепкого здоровья" - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени Совета сотрудничества тюркоязычных государств и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения, передаю самые искренние пожелания.

Благодаря Вашему лидерству и Вашей успешной политике Азербайджанская Республика стала самой развитой страной региона и с каждым днем все больше укрепляет свое место и авторитет на мировой арене.

В то же время хотел бы с радостью отметить и подчеркнуть Вашу постоянную поддержку Тюркскому совету, в результате вносимого Вами важного вклада многосторонние связи между тюркоязычными государствами вступили в новый этап.

Ваше превосходительство, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и новых успехов в Вашей высшей государственной деятельности" - говорится в поздравлении.

Председатель Азербайджанского клуба Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел России Мурад Мамедов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Благодаря Вам расширяются международные связи Азербайджана, укрепляются позиции нашей Родины на международной арене, воплощаются в жизнь многие важные для развития экономики Азербайджана инвестиционные проекты. Происходят важные изменения также и в государственных структурах, повсеместно идет борьба с коррупцией и совершенствуется система государственного управления.

Еще многое предстоит сделать, но мы уверены, что у Вас хватит сил на осуществление всех Ваших идей.

В этот торжественный и праздничный день, уважаемый Ильхам Гейдарович, позвольте от имени всего Азербайджанского клуба Московского государственного института международных отношений пожелать Вам всего самого доброго, крепкого здоровья, надежных и верных единомышленников и большого личного счастья", - говорится в поздравлении.

Председатель Национально-культурной автономии азербайджанцев Пермского края Российской Федерации Чингиз Исаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Примите самые искренние и сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения. Сегодня под Вашим мудрым руководством Азербайджан поступательно и динамично идет по пути модернизации всех сторон жизни и общества, а Ваш огромный политический опыт и высокий профессионализм позволяют твердо и последовательно решать сложные задачи в интересах благосостояния азербайджанского народа. Благодаря Вашей дальновидной политике на мировой арене Вы с особенным умением твердо защищаете и отстаиваете национальные интересы Азербайджана, которые играют активную роль в решении важнейших вопросов региональной и международной повестки дня.

Пользуясь настоящей возможностью, господин Президент, позвольте поздравить Вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и наступающим Новым 2019 годом, от всего сердца пожелать Вам крепкого здоровья и новых высоких достижений на благо Азербайджанской Республики", - говорится в поздравлении.

Председатель правления Областной общественной организации «Азербайджанская община Хазар» в городе Воронеж, Россия Эльдар Садыгов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени ВООО «Азербайджанская община Хазар» сердечно поздравляю Вас с днем рождения, передаю самые искренние пожелания.

Под Вашим дальновидным руководством Азербайджан благодаря своим достижениям стал самой развитой страной региона и успехами на международной арене завоевал авторитет как активный член мирового сообщества.

Как результат вносимого Вами важного вклада и проводимой Вами успешной политики, единство азербайджанцев мира еще больше укрепляется и приобретает больший размах.

Выражаем Вам глубокую признательность за ценную поддержку, оказываемую диаспорским организациям. Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в высшей государственной деятельности, счастья, еще раз искренне поздравляем. От всей души хочу пожелать Вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и чтобы все Ваши планы с высочайшей точностью воплотились в жизнь во имя новых побед родного Азербайджана.

Пользуясь случаем, сердечно поздравляем Вас с наступающим 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом", - говорится в поздравлении.

Председатель Городской общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Вагиф Мамишев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Примите самые искренние поздравления с Днем рождения от меня лично и от имени всего Совета Городской общественной организации “Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Благодаря Вашим волевым решениям был осуществлен ряд важнейших преобразований, сформировавших современный облик Азербайджанской Республики. За время нахождения во главе государства Вы снискали искреннее расположение и уважение многих миллионов соотечественников в Азербайджане и огромный авторитет за рубежом, где Вас по праву считают образцом сильного лидера, мудрого политика и талантливого государственного деятеля. В России Вас знают как последовательного сторонника расширения всего комплекса российско-азербайджанского сотрудничества, основанного на традициях дружбы и добрососедства. При Вашем личном содействии реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, ведется интенсивный диалог по линии общественных структур и бизнес-сообществ наших стран.

С теплотой вспоминаю встречу с Вами 6 декабря в Санкт-Петербурге. Буду рад, почту за честь продолжить наше интересное и доверительное общение.

В этот праздничный день искренне желаем Вам и Вашим близким, уважаемый господин Президент, Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, мира и благополучия, дальнейших успехов, побед и свершений во благо Азербайджанского государства и его народа", - говорится в поздравлении.

Председатель Международного альянса «Азербайджан-Украина» из города Киева Эльмар Мамедов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени Международного альянса «Азербайджан-Украина» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в Вашей многогранной и ответственной деятельности во благо азербайджанского народа", - говорится в поздравлении.

Председатель Правления Общественного объединения «Борчалы Ирели» в городе Болниси (Грузия) Махаббат Иманов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, приятных дней, семейного счастья и новых побед во имя процветания суверенного Азербайджана.

Уважаемый господин Президент, сегодня отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном безгранично радуют нас, азербайджанцев Грузии, а также грузинскую общественность. Усиление и прогресс современного Азербайджана, основа которого была заложена общенациональным лидером азербайджанцев мира Гейдаром Алиевым, признание его как надежного партнера в мире и регионе, связано с Вашим именем. Тысячи проживающих в Грузии молодых азербайджанцев благодаря Вашей мудрой политике обучаются в высших учебных заведениях Тбилиси и интегрируются в современное грузинское общество.

Уважаемый господин Президент, мы на высоком уровне доводим до грузинской общественности и современной грузинской молодежи политику мира и развития, проводимую Вами в Стране огней – нашем родном Азербайджане, ценности толерантности и мультикультурализма, азербайджанские реалии.

Уважаемый господин Президент, еще раз искренне поздравляю Вас с днем рождения. Да хранит Всевышний Вашу семью и Страну огней - наш Азербайджан!", - говорится в поздравлении.

Председатель Ассамблеи азербайджанской и украинской интеллигенции, доктор исторических наук Фархад Туранлы направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам крепкого здоровья, новых успехов в Вашей высшей государственной деятельности. Наши соотечественники-патриоты, осуществляющие общественную, научную и лоббистскую деятельность за рубежом, уверены, что благодаря Вашей мудрой политике наша Родина добьется еще больших успехов, укрепится наше единство.

На состоявшемся в 2001 году в городе Баку I съезде азербайджанцев мира наш великий лидер призвал всех азербайджанцев к единству, советовал не забывать нашу историческую Родину, достойно представлять нашу богатую и древнюю культуру, в совершенстве изучать азербайджанский язык и обучать ему. Это стало одним из самых сильных факторов, объединяющих наших соотечественников вокруг национальной идеи. Его мудрое изречение «На Родине человек черпает силу от родной земли, а на чужбине – от единства», с которым он обратился к участникам съезда во дворце Гюлистан, имеет глубокий смысл и большое значение", - говорится в поздравлении.

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