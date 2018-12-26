Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Ясамальского жилого комплекса (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии новой дороги, соединяющей Бакинскую окружную автомобильную дорогу с улицей Шарифзаде, а также Ясамальского жилищного комплекса Государственного агентства жилищного строительства, заложили фундамент нового жилого комплекса агентства.

Председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной работе по строительству новой дороги.

Отметим, что строительство дороги осуществлялось на основании Распоряжения, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым в январе 2018 года. Протяженность новой дороги, строительство которой началось в феврале нынешнего года, составляет 1310 метров, а ширина – 18,5 метра. Дорога построена в соответствии с первой технической категорией и состоит из 4 полос движения.

В соответствии со строительным проектом было построено новое дорожное полотно. В ходе прокладки дороги были заменены электрические, газовые линии, коммуникации связи, перенесены и заново построены трансформаторные пункты. Вдоль дороги сооружена система освещения, установлены дорожные знаки, указательные щиты. В результате строительства дороги появилось новое сообщение между Бакинской окружной автомобильной дорогой и улицей Аббаса Мирзы Шарифзаде. Таким образом, транспортные средства смогут выехать непосредственно на улицу Шарифзаде и Бакинскую окружную дорогу, не заезжая на Бадамдарское шоссе. А с Бакинской окружной автодороги транспортные средства смогут беспрепятственно двигаться как в направлении Алят-Газах, так и Баладжары-Сумгайыт. Это, в свою очередь, позволит водителям и пассажирам добраться до пункта назначения, не преодолевая дополнительного пути и без потерь времени, позитивно скажется на снижении, особенно в часы пик, плотности транспортного движения на Бадамдарском шоссе, круге «20 Января» и территории, называемой «Шамахинская дорога». Кроме того, новая дорога важна и с точки зрения обеспечения удобного передвижения жильцов Ясамальского жилого комплекса Государственного агентства жилищного строительства, проезда их в различные направления города.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие новой дороги.

Затем была сделана фотография на память.

Далее Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Ясамальского жилого комплекса Государственного агентства жилищного строительства.

Председатель Правления Государственного агентства жилищного строительства Садиг Садыгов рассказал о проделанной работе. Следует отметить, что в ходе проектирования особое внимание уделяется созданию в комплексах приусадебных участков, строительству детских площадок, озеленению и благоустройству территорий. Общая площадь Ясамальского жилого комплекса составляет 11,6 гектара. В декабре 2016 года был заложен фундамент первого девятиэтажного жилого здания комплекса и здания общеобразовательной школы. Согласно документу планирования на территории построено 29 жилых зданий. 12 из них – двенадцатиэтажные, а 17 – девятиэтажные. Общее количество квартир в комплексе – 1843. Здесь имеются 324 однокомнатные, 1052 двухкомнатные и 467 трехкомнатных квартир. Площадь однокомнатных квартир составляет около 34, двухкомнатных - 58, а трехкомнатных – 71 квадратных метров. Квартиры предлагаются гражданам полностью отремонтированными и оснащенными кухонной мебелью, газовой плитой, индивидуальной системой комби. Согласно генеральному плану комплекса в сентябре нынешнего года в 5 зданиях через портал «Электронное правительство» посредством системы «Льготное жилье» на продажу были вынесены 324 квартиры, из которых 278 уже приобретены.

Отметим также, что 95 процентов строительных материалов, использованных при ремонте квартир и строительстве комплекса, - местного производства. На строительных работах здесь было занято около 1500 человек.

В центре внимания также находится создание транспортной инфраструктуры в комплексе. Территория находится недалеко от основной транспортной сети столицы и станции метро «Иншаатчылар». Бакинское транспортное агентство планирует открыть маршрутные линии из жилого комплекса в четырех различных направлениях города.

Реализация данного проекта является очередным свидетельством внимательного и заботливого отношения Президента Ильхама Алиева к решению социальных вопросов граждан. Проект имеет большое значение с точки зрения улучшения жилищно-бытовых условий граждан, обеспечения строительства многоквартирных жилых зданий в современном архитектурном стиле, отвечающих требованиям экологической и энергетической эффективности.

На территории комплекса также построено здание полной средней школы номер 161.

Глава государства и первая леди ознакомились с созданными здесь условиями.

Министр образования Джейхун Байрамов сообщил, что в полной средней школе на 960 ученических мест имеются 36 классных комнат, из которых 15 предназначены для учащихся начальных, а 21 – старших классов. Все классы оснащены необходимым учебным оборудованием. В распоряжение учащихся здесь также будут переданы 6 учебных лабораторий.

Условия, созданные в этом учебном заведении, являются наглядным свидетельством успешных результатов реформ, проводимых в последние годы в области образования в стране под руководством Президента Ильхама Алиева. Все это способствовало тому, что сфера образования в Азербайджане вступила в качественно новый этап. Строительство новых школ, капитальная реконструкция действующих учебных заведений являются составной частью работы, проводимой в нашей стране в области модернизации сферы образования. Вся эта работа свидетельствует еще и о том, что государство на самом высоком уровне проявляет заботу о развитии науки и образования в Азербайджане. И это неслучайно. Ведь одним из приоритетов проводимой государством политики является дальнейшее развитие человеческого капитала, подготовка современного, интеллектуального и грамотного молодого поколения.

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в построенном на территории комплекса детском саду на 240 мест.

Было отмечено, что комнаты для групп, занятий и игр оснащены необходимым оборудованием. Здесь создана столовая для обеспечения полноценного и качественного питания детей в течение дня. В детском саду имеются все условия для обучения и воспитания малышей. Важный вклад в строительство таких современных детских садов-яслей вносит и Фонд Гейдара Алиева. На территории, где расположен детский сад, проделана широкомасштабная работа по благоустройству и озеленению. Во дворе сооружены различные аттракционы для развлечения детей.

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента очередного этапа (общей площадью 15,4 гектара) нового жилого комплекса.

Было отмечено, что в комплексе планируется строительство 40 жилых зданий, из которых 22 будут девятиэтажными, а 18 – двенадцатиэтажными. В комплексе будут построены 160 однокомнатных, 114 – типа студии, 674 – двухкомнатных, 1128 – трехкомнатных, 126 – четырехкомнатных квартир. Общее количество квартир в зданиях превышает 2200. Квартиры здесь также будут предложены гражданам полностью отремонтированными и оснащенными кухонной мебелью.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент нового жилого комплекса.

Наряду с жилыми домами, на территории предусмотрено строительство социально-бытовых объектов, детских игровых площадок, 3 детских садов, здания полной средней школы на 1200 ученических мест. В жилом комплексе будет создана вся необходимая инфраструктура.

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