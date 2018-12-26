Саломе Зурабишвили: Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева достиг высокой динамики развития в политической, экономической и культурной сферах (версия 2)

26 декабря 2018 23:10 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликовна в 18:02)

БАКУ /Trend/ - Недавно избранный Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю дня рождения.

"С большим удовольствием передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. В этот знаменательный день приятно отметить, что Азербайджанская Республика под Вашим руководством добилась прогресса и высокой динамики развития в политической, экономической и культурной сферах. Разрешите еще раз отметить, что Грузия придает очень большое значение развитию дружественных связей и взаимовыгодных отношений с Азербайджаном. Уверена, что существующие между Грузией и Азербайджаном дружба и долгосрочное стратегическое партнерство нашими совместными усилиями еще более укрепятся и углубятся в будущем в общих интересах наших стран. Пользуясь случаем, хотела бы выразить Вам признательность за постоянную поддержку, оказываемую Вами суверенитету и территориальной целостности Грузии. Ваше превосходительство, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении к Вам. Желаю Вам счастья, крепкого здоровья и еще больших успехов в Ваших важных делах во имя благополучия и процветания азербайджанского народа", - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления
Политика 00:02
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство центра Службы ASAN в Товузском районе
Политика 26 декабря 18:39
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, отличившихся при реализации проекта "Баку Белый город"
Политика 26 декабря 18:28
Саломе Зурабишвили: Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева достиг высокой динамики развития в политической, экономической и культурной сферах
Политика 26 декабря 18:02
Президент Ильхам Алиев упростил процедуры подключения микро-бизнеса и МСП к коммунальным услугам
Политика 26 декабря 15:22
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями после реконструкции в парке отдыха в жилом массиве Ени Ясамал (ФОТО)
Политика 26 декабря 13:44
Лента новостей
Баку один из самых популярных у россиян городов СНГ для новогодних путешествий
Общество 00:38
Дональд и Меланья Трамп посетили Ирак на Рождество
США 00:18
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления
Политика 00:02
В Омане семь человек погибли в ДТП
Арабские страны 26 декабря 23:26
Цена на нефть марки Brent выросла более чем на пять процентов
Энергетика 26 декабря 23:07
В МИД России заявили о подготовке встречи с турецкой делегацией
Россия 26 декабря 22:44
СГБ раскрыла многоэтапную разведочно-шпионажную работу против Азербайджана
Политика 26 декабря 22:06
Болтон посетит Турцию в начале января
США 26 декабря 21:52
2018 год стал важным для азербайджано-турецких отношений - посол
Общество 26 декабря 20:32