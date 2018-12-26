Саломе Зурабишвили: Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева достиг высокой динамики развития в политической, экономической и культурной сферах (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Недавно избранный Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю дня рождения.

"С большим удовольствием передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. В этот знаменательный день приятно отметить, что Азербайджанская Республика под Вашим руководством добилась прогресса и высокой динамики развития в политической, экономической и культурной сферах. Разрешите еще раз отметить, что Грузия придает очень большое значение развитию дружественных связей и взаимовыгодных отношений с Азербайджаном. Уверена, что существующие между Грузией и Азербайджаном дружба и долгосрочное стратегическое партнерство нашими совместными усилиями еще более укрепятся и углубятся в будущем в общих интересах наших стран. Пользуясь случаем, хотела бы выразить Вам признательность за постоянную поддержку, оказываемую Вами суверенитету и территориальной целостности Грузии. Ваше превосходительство, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении к Вам. Желаю Вам счастья, крепкого здоровья и еще больших успехов в Ваших важных делах во имя благополучия и процветания азербайджанского народа", - говорится в поздравлении.

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