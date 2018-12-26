СГБ раскрыла многоэтапную разведочно-шпионажную работу против Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности (СГБ) продолжает интенсивные расследования в связи с обнаружением и предотвращением разведочной деятельности против Азербайджана со стороны органов иностранных спецслужб.

Как сообщает Trend со ссылкой на СГБ, в результате оперативно-следственных мероприятий, проводимых по уголовному делу, возбужденному в СГБ, обнаружена многоэтапная разведочная работа в Азербайджане представителей органов иностранных спецслужб, продолжающаяся много лет, организация в связи с этим секретных встреч на территории соседних стран и глубокая разведочная работа, состоящая из организации каналов для привлечения к индивидуальному сотрудничеству сотрудников спецслужб Азербайджана. Соответствующие лица были привлечены к уголовной ответственности за измену родине в форме шпионажа и за другие преступления, раскрыты выдуманные для разведочной работы и реальные личности сотрудников органов иностранных спецслужб, разведочные методики, были разоблачены и нейтрализованы операционно-разведочные работы вплоть до первого источника.

Было установлено, что Исмаилов Закир Алибала оглу 1959 года рождения, преследуя материальные интересы, получив специальный псевдоним, был привлечен к секретному сотрудничеству со стороны органов иностранных спецслужб. Он, действуя во вред государственной безопасности и национальным интересам Азербайджанской Республики, во время работы начальником отдела и на других ответственных должностях в бывшем министерстве национальной безопасности страны совершил измену родине, регулярно предоставляя органам иностранных спецслужб известные ему сведения по занимаемой должности, а также документы по контрразведывательной деятельности, которые ему удалось получить, сведения о личном составе и другую секретную информацию. Также находясь в отставке в период с 2015 года, пользуясь старыми связями и возможностями, предоставлял сведения об изменениях, происходящих в органах безопасности, анализы про возможные методы разведочных работ против органов спецслужб Азербайджана.

В ходе следствия были обнаружены тайная и зашифрованная переписка Закира Исмаилова с иностранными спецслужбами, документы, отправленные органам иностранных спецслужб, электронные носители с секретно собранной информацией, аудиозаписи и другие многочисленные материалы, представляющие важное значение по делу. Закир Исмаилов был привлечен к ответственности и арестован по статье 274 Уголовного кодекса (измена государству).

Также было уставлено, что Юсифзаде Бахруз Яшар оглу 1977 года рождения, после выхода в запас в органах государственной безопасности, во время своих визитов в зарубежные страны организовывал встречи с сотрудниками органов иностранных спецслужб, которые связывались с ним посредством иностранного гражданина, которого он ранее привлекал к секретному сотрудничеству, также, преследуя материальные интересы, был привлечен к сотрудничеству и получил поручение вновь попытаться устроиться на какую-то должность в органах спецслужб Азербайджана. Бахруз Юсифзаде был разоблачен при осуществлении деятельности в указанном направлении.

Были получены видео- и другие материалы, связанные с шпионской деятельностью Бахруза Юсифзаде, и получением им от органов иностранных спецслужб материальных средств. Бахруз Юсифзаде был привлечен к ответственности и арестован по статье 274 Уголовного кодекса (измена государству).

В ходе проводимого уголовного дела были установлены случаи, способствующие совершению преступных действий, другие лица были привлечены к ответственности за различные преступные действия, были устранены возможные результаты с учетом важности сведений, полученных органами иностранных спецслужб, по разоблаченной глубокой шпионской работе.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

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