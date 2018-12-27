МИД: Прекращение армянской агрессии против Азербайджана останется главной задачей дипломатии в 2019 году (версия 2)

27 декабря 2018 14:22 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Прекращение агрессии Армении против Азербайджана останется самой главной задачей дипломатии в 2019 году.

Об этом говорится в выпуске МИД Азербайджана по итогам 2018 года, сообщает в четверг Trend.

В сообщении говорится, что в текущем году были продолжены дипломатические усилия по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ Азербайджана.

Сообщается, что в рамках Душанбинского и Санкт-Петербургского саммитов СНГ состоялись беседы между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении и за последние полгода между главами МИД Азербайджана и Армении были проведены три встречи. Шестого декабря этого года в рамках министериала, проведенного ОБСЕ в Милане, была принята совместная декларация глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, глав МИД Азербайджана и Армении. В декларации отмечается договоренность о продолжении переговоров по справедливому решению конфликта мирным путем, соблюдение на уровне глав двух стран договоренности, достигнутой в Душанбе.

В уходящем году международные организации приняли ряд важных документов по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, отвечающих интересам Азербайджана.

В будущем году МИД продолжит независимую, гибкую, прагматичную и многостороннюю внешнеполитическую деятельность для обеспечения и достойного сохранения в международной плоскости национальных интересов Азербайджана, а также достижения внешнеполитических задач, определенных Президентом Ильхамом Алиевым.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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