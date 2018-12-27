Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (версия 2)

27 декабря 2018 22:12 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении по случаю профессионального праздника работников Службы ASAN группы сотрудников Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте медалями "За отличие на государственной службе" и "Терегги" за плодотворную деятельность по совершенствованию предоставления госуслуг.

Данным распоряжением главы государства поручено наградить:

медалью «За отличие на государственной службе»

Мехтиева Ульви Рамиз оглу

Батыеву Лабиду Гасан гызы

Джафарли Азада Мехъяддин оглу

Джафарова Эльхана Мюсафир оглу

Гусейнову Назенин Шахин гызы

Исаева Эльмана Рахман оглу

Оруджева Новруза Эльман оглу

Сабирли Рамала Сеидбаба оглу

Салманова Джейхуна Акиф оглу

Зейналову Зарнигяр Васиф гызы

медалью «Терегги»

Джафарова Эльвина Расим оглу

Джафарова Фариза Тахар оглу

Эльчиева Руфата Вагиф оглу

Алиева Абдула Наджаф оглу

Фатуллаева Мурада Гасан оглу

Гаджиева Джахангира Гахраман оглу

Гатамова Хатаи Севиндик оглу

Гусейнли Лалу Магеррам гызы

Халилову Улдузу Тофиг гызы

Худавердиева Мухаммедали Байрам оглу

Гараева Фуада Фирдовси оглу

Гасымова Адиля Назим оглу

Мехтиеву Нармин Тарлан гызы

Мухтарова Видади Бабахан оглу

Мусави Эмина Габиль оглу

Мустафазаде Тургуда Рамиз оглу

Таги-заде Таги Халид оглу.

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