В Баку прошла презентация книги, посвященной истории азербайджанского парламентаризма

БАКУ /Trend/ - В Баку прошла презентация книги «История азербайджанского парламентаризма», сообщает в пятницу Trend.
В мероприятии приняли участие руководство парламента Азербайджана, депутаты.
Вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова сказала, что уходящий год был знаменательным, и напомнила, что распоряжением главы государства 2018 год был объявлен «Годом АДР», и в течение года были проведены различные мероприятия высокого уровня, связанные с АДР, 100-летием азербайджанского парламента.
Мурадова отметила, что 21 сентября с участием главы государства в Милли Меджлисе прошло специальное торжественное заседание, посвященное 100-летию парламента Азербайджана. Была начата подготовка книги о 100-летии азербайджанского парламента.
По словам вице-спикера, подготовка книги была поручена депутату, историку Мусе Гасымлы, и за короткое время книга была издана. «Уверена, что это издание станет настольной книгой депутатов, источником для дальнейших научно-исторических исследований», - сказала Мурадова.
Председатель парламентского комитета по науке и образованию, академик Иса Габиббейли подчеркнул, что эта книга является замечательным подарком парламенту Азербайджана.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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