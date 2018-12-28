Президент Ильхам Алиев выделил средства на благоустройство Бинагадинского района Баку

28 декабря 2018 17:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по благоустройству и созиданию в Бинагадинском районе Баку.

В распоряжении говорится, что с целью продолжения мероприятий по благоустройству и созиданию в Бинагадинском районе Баку, в том числе проведения работ по реконструкции в парке имени Айны Султановой, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год резервного фонда Президента Исполнительной власти Бинагадинского района будут выделены 1,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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