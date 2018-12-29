Фиаско визита Пашиняна в Россию было ожидаемым - политолог

БАКУ /Trend/ - И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян вернулся из России разочарованным и с пустыми руками, что было ожидаемо. Об этом в субботу сказал Trend политолог Арзу Нагиев.

По словам Нагиева, главная причина визита Пашиняна в Россию именно в это время заключалась в том, что 31 декабря истекает срок договора, заключенного с "Газпромом" по поставке Армении газа. «Известно, что газ, который Армения закупила у России по 150 долларов за 1000 кубометров, продается населению за 285 долларов. Пашинян пытался решить этот вопрос, и сдержать данное на митингах обещание. Но вопрос решить не удалось. Если учесть отношение, сложившееся в последнее время в Армении к "Газпрому", или же обвинение России в других экономических проблемах, то эта ситуация была ожидаемой», - сказал он.

Политолог подчеркнул, что чем больше обостряются российско-армянские отношения, тем больше падает доверие к Пашиняну его окружения. «Пашинян в безвыходном положении, потому и отправился в Россию. В Армении становится все больше экономических проблем, поэтому в этой стране вновь могут начаться митинги и беспорядки. В России понимают, что Пашинян играет двойную игру. Призывая своих сторонников участвовать в митингах, Пашинян требует вывода российских военных баз из Армении, и в то же время делает ряд политических ходов, чтобы получать средства от Запада. Если Пашинян не хочет соглашаться с тем, что Армения - форпост России, то Россия полагает иначе. Поэтому фиаско визита Пашиняна в Россию было ожидаемым, и прогноз оправдался. Проблемы Армении, связанные с поставкой газа, продолжатся, потому что у Пашиняна нет ни экономической, ни политической, ни военной концепции», - сказал Нагиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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