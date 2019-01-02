Самед Сеидов: Успехи 2018 года дают основание рассчитывать, что 2019 год будет еще более успешным для Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Завершившийся 2018 год можно охарактеризовать как год, запомнившийся многими важными событиями, как для всего мира, так и для Азербайджана. Минувший год стал важным с точки зрения реализации энергетических, транспортных и других проектов.

Как сообщил Trend председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Самед Сеидов, наиболее запомнившимся событием 2018 года в Азербайджане стало переизбрание Ильхама Алиева на пост президента страны.

Сеидов отметил, что это следует расценивать как наиболее важное событие года, так как все остальные успехи непосредственно связаны с этим событием.

«Народ выразил свое доверие, свое отношение к Президенту Ильхаму Алиеву и естественно, что глава государства, опираясь на свой народ, осуществлял свою работу на самом высоком уровне. Естественно, что Азербайджан достиг очень больших успехов, как во внутренней, так и во внешней политике», - сказал председатель парламентского комитета.

Сеидов отметил, что в этот перечень могут быть включены такие события, как очередное внесение в резолюцию Европарламента вопроса, связанного с территориальной целостностью Азербайджана, определение статуса Каспийского моря, осуществление иностранных визитов на высоком уровне, в том числе приезд президентов, премьер-министров, зарубежных делегаций в Азербайджан, проведение в стране различных международных форумов, работы по проектам TAP, TANAP, открытие госкомпанией Азербайджана (SOCAR) в Турции НПЗ STAR. Эти и другие достижения свидетельствуют о том, что 2018 год был весьма успешным, подчеркнул Сеидов.

Председатель парламентского комитета также отметил, что минувший год был успешным и с точки зрения развития отношений Азербайджана с соседними странами.

«В течение 2018 года удалось расширить развитие отношений Азербайджана с Турцией, Грузией, Ираном и Россией. Доведение Азербайджаном до всего мира неконструктивной позиции Армении, противоречащей этим добрососедским отношениям, привело к тому, что Азербайджан смог привлечь больше доверия и позитивного отношения со стороны Организации Договора и Коллективной безопасности, чем сама Армения, являющаяся членом этой организации», - сказал Сеидов.

По мнению председателя парламентского комитета, этот год был значимым для Азербайджана и с точки зрения безопасности.

«Выбор Азербайджана, в качестве места встречи представителей высшего военного командования США и России, проведение совместного азербайджано-турецкого военного парада, еще большее усиление нашей армии имеют особое значение. Все это, конечно, влияет на урегулирование нагорно-карабахской проблемы. Ход последних процессов демонстрирует, что Азербайджан приветствует мирное урегулирование конфликта, но и не исключает возможности военного решения, напротив Армения боится как мирного, так и военного решения нагорно-карабахской проблемы», - добавил председатель парламентского комитета.

Сеидов добавил, что в контексте приведенных фактов и многих других достижений, 2018 год оказался весьма успешным для Азербайджана, и это дает основание утверждать, что 2019 год станет еще более успешным для развития страны.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.